Un razboi inutil si periculos: Dragnea - SPP

Conflictul deschis de conducerea PSD cu directorul Serviciului de Protectie si Paza, generalul Lucian Pahontu, este pista cu victime colaterale in razboiul dintre Liviu Dragnea si Klaus Iohannis.

Potrivit presei, marti dimineata premierul Viorica Dancila a sosit la Palatul Victoria insotita de un echipaj de jandarmi. Detaliile sunt mai interesante : toti ministri ar fi decis sa renunte la serviciile de protectie si paza ale SPP. Aceasta informatie insa pare ca nu se confirma oficial. Ministrul Justitiei Tudorel Toader nu a renuntat la serviciile SPP.

Dar renuntarea in corpore e o decizie ce ar aduce cu sine consecinte grave.Potrivit legii 191 din 1998, SPP e singura structura legala ce asigura protectia demnitarilor romani si straini. Potrivit cadrului legal al Jandarmeriei, aceasta forta de ordine publica asigura paza cladirilor, nu a persoanelor .

SPP are atributii precise in protectia demnitarilor romani si a familiilor acestora. Jandarmeria Romana nu are nici atributul legal nici pregatirea profesionala pentru acest lucru.E insa adevarat ca demnitarul este cel care poate decide prin proprie vointa daca cere sau nu protectia SPP. Aceasta este prevazuta legal pentru presedintele Romaniei, primul ministru, presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor. In afara celor 4 mentionati, legea mai permite asigurarea pazei si protectiei membrilor CSAT, la cererea acestora. Lucru care se si intampla pentru unii dintre ei. Paza si protectia reprezinta un atribut complex, care nu se rezuma la asigurarea unui sofer si a unui aghiotant inarmat, care sa previna incidente grave sau un atentat la integritatea fizica a demnitarului si a familiei acestuia. Razboiul pornit de Liviu Dragnea cu directorul SPP este de fapt, asa cum spuneam mai sus, o componenta colaterala a starii uriase de tensiune dintre liderul PSD si presedintele Klaus Iohannis. Nimeni dintre cei care au facut dezvaluiri din interiorul sistemului in ultimii ani nu a mentionat numele generalului Lucian Pahontu in vreo actiune cu iz politic. Acuzatiile liderului PSD sunt o noutate si ele se bazeaza pe relatari la a doua mana, prin asa zisi emisari catre alti lideri PSD. Este posibil ca Liviu Dragnea sa fie victima unei intoxicari pentru sporirea starii sale de tensiune, de suspiciune si reactie necontrolata. Fapt care amplifica necazurile PSD. Cei care au pus la cale aceasta operatiune ar avea exact asta in vedere : deschiderea unui nou front de conflict in partid, de care Dragnea nu are nevoie acum. Si amplificarea elementelor de suspiciune la varful PSD, care sa duca la relatii nefunctionale intre lideri cu relatii vechi. A fost mentionat Paul Stanescu, iar in trecut aparuse si numele lui Nicolae Badalau in privinta mesajelor care ar proveni de la conducerea SPP. Razboiul politic din Romania isi adauga o noua dimensiune. Cu aceiasi consecinta nefasta : irosirea energiilor pe cauze perdante, in afara nevoilor zilnice ale oamenilor si ale tarii.