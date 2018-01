Fizicianul american Michio Kaku stie cand ne vor ataca OZN-urile! VIDEO

Futurologul american de origine japoneză Michio Kaku, cofondator al teoriei corzilor si profesor la catedra de fizică teoretică Henry Semat de la Graduate Center, City University din New York, avertizeaza in legatura cu dezastrele care se vor pravali asupra omenirii in 2018.

In opinia lui, cea mai infioratoare dintre incercarile la care vor fi supusi locuitorii Terrei va fi invazia extraterestrilor. Michio Kaku a calculat inclusiv data aproximativa la care noi, pamantenii, vom fi atacati de o rasa venita din Univers: sfarsitul lunii mai. Atunci o supercivilizatie va pune stapanire pe Pamant. Futurologul ii indeamna pe toti sa se pregateasca de schimbari radicale in viitor.

Intr-un interviu acordat, luna trecuta, jurnalistului Anderson Hays Cooper, expertul american a declarat ca “oamenii nu stiu ce ii asteapta! Noi am aflat ce se va intampla anul viitor. Unele guverne ale lumii sunt la curent, dar tac. Desi incearca sa calmeze spiritele desecretizand informatii privitoare la OZN-uri, nu este suficient. Aceste guverne depun eforturi pentru a tine situatia sub control. Dar nu am ajuns insa la nivelul de a intelege ce se intampla in Univers. Am putea resimti pe propria piele ceea ce, la timpul lor, tarile avansate au facut cu popoarele mai putin dezvoltate. Pamantenii s-ar putea trezi un trib inapoiat, ale carui pamanturi vor fi cucerite de o supercivilizatie. Este problema care va aparea in 2018. Ce va insemna asta nu stiu. Care sunt intentiile lor, nici asta nu stiu. Dar cu totii trebuie sa ne pregatim ca totul se va schimba. Nu suntem singuri in Univers, este clar. Iar ei se vin spre noi”, a lansat futurologul american.

De aceeasi parere este si fostul ministru canadian al apararii, parlamentarul Paul Hellyer. “Cucerirea Pamantului va incepe in 2018”, afirma el.

Apocalipsa