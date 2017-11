Rețeaua lui Soros, introdusă direct în clădirea Guvernului României

Adrian Manolache





Mai multe ONG-uri, finanțate direct sau indirect de controversatul miliar­dar George Soros, au fost selectate, în primăvara anului trecut, de către însuși prim-ministrul României de la acea dată, tehnocratul Dacian Cioloș, pentru a lucra în subordinea Cancelariei Primului-Ministru. Este vorba despre înfiin­țarea așa-numitului Comitet „Coaliția anti-sărăcie”, o inițiativă a Guvernului României, care, conform statutului, urma să se întrunească lunar chiar în sediul Palatului Victoria. Pe lista membrilor acestui comitet se regăsesc mai multe asociații și fundații care au legături cu rețeaua de ONG-uri patronate de Soros. Printre ele se află și cea mai cunoscută entitate aflată în legătură directă cu Soros, din România, Fundația pentru o Societate Deschisă. O parte dintre aceste ONG-uri au participat, înainte de învestirea Cabinetului Cioloș, în toamna anului 2015, la consultările cu Klaus Iohannis, de la Palatul Cotro­ceni, după evenimentele de la Colectiv.

În primăvara anului 2016, mai exact în luna aprilie, fostul premier tehnocrat, Dacian Julien Cioloș, emitea un docu­ment oficial, prin care înființa, în subor­dinea Cancelariei Primului-Ministru al Guvernului României, o structură care să gestioneze anumite programe finanţate de Banca Mondială, Comisia Europeană și alte instituții internaționale. Astfel, la data de 13 aprilie, în Monitorul Oficial al României a fost publicată Decizia nr. 133/2016, semnată de premierul Dacian Cioloș și contrasemnată de secretarul general Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu, decizie referitoare la înființarea Comite­tului „Coaliția anti-sărăcie”.

Conform acestui document, începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează respectivul comitet, care se organizează și funcționează sub coordonarea Cancelariei Primului-Mi­nistru, având ca obiective enumerate „monitorizarea implementării Pachetului Integrat pentru Combaterea Sărăciei, inițiat de Cancelaria Primului-Ministru și a tuturor strategiilor sectoriale din domeniu, în scopul atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul Strategiei Europa 2020”.

Un alt obiectiv al Comitetului „Coaliția anti-sărăcie”, care rezultă din cuprinsul documentului citat, se referă la „sprijinirea aurorităţilor publice locale, în elaborarea și aplicarea programelor anti-sărăcie”, precum și „monitorizarea acrivităților de asistență tehnică în domeniu, asigurate de Banca Mondială, Comisia Europeană și de alte organizații internaționale”.

Întruniri regulate la Palatul Victoria

Interesant este că, în cuprinsul docu­mentului semnat de Dacian Cioloș, există o prevedere conform căreia, pe lângă obiectivele menţionate, Comitetul „Coaliţia anti-sărăcie” urma să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de prim-ministru.

Mai mult, la ședințele acestui Comitet se asigura participarea, în calitate de invitați, a reprezentanților altor entități publice, „specialiști și reprezentanți ai societății civile”, iar structura urma să se întrunească în ședințe ordinare lunare sau „ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la solicitarea unei treimi dintre membrii aces­teia”. Convocarea ședinţelor, însă, revenea ca atribut al Cancelariei Primului-Ministru, care asigura, de altfel, secretariatul tehnic al Comitetului „Coaliţiei anti-sărăcie”. Unde se țineau aceste ședințe? Nicăieri altundeva decât în clădirea Guvernului României, la Palatul Victoria, din București.

46 de membri, aleși pe sprânceană

În anexă, este publicată și lista membrilor care fac parte din acest Comitet. Este vorba despre nu mai puțin de 46 de organizații guvernamentale, non-guverna­mentale și civice, ori profesionale.

Acestea sunt: Agenţia Watch - Agenția de Monitorizare a Presei, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Alianța Națională pentru Boli Rare România, Asociația „Frontal”, Asociația „OvidiuRo”, Asociația „The Social Incubator”, Asociația Municipiilor din România, Asoci­ația „Arhipera”, Asociația „Teach for Romania”, Asociația „Salvați Copiii”. Abia la punctul 11 de pe această listă se regăsește Cancelaria Primului-Ministru. Mai departe, pe lista membrilor Comi­tetului „Coaliția anti-sărăcie” regăsim Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice, Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, Centrul pentru Resurse Juri­dice, Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială, Confederaţia Caritas România, Liga Asociațiilor de Proprie­tari „Habitat”, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul pentru Economie Socială, Institutul Național de Statistică, Institutul de Științe ale Educației, Fede­rația Națională „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire sau UNICEF.

Din Comitet mai fac parte Fundația „Alături de Voi” România, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația „Parada”, Fundația „Pact”, Fundația „Motivation” România, Fundația „World Vision” România, Fundația Institutul Național Democrat România, Fundația pentru o Societate Deschisă, „Habitat for Humanity” România, „Hopes and Homes for Children” sau Human Catalyst. Tot din acest Comitet mai fac parte Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Minis­terul Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii, Rețeaua Română a Între­prinderilor Sociale de Inserție (RISE), SOS Satele Copiilor, Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensi­onarilor din România și Universitatea București, prin Facultatea de Geografie și Facultatea de Sociologie.

Cel puțin patru organizații care reprezintă inte­resele lui George Soros în România sau care au derulat programe în pateneriat cu Fundația Soros se regăsesc pe lista membrilor Comitetului înființat de Cioloș la Guvernul României.

Fundația Soros din România, pe lista membrilor

În mod evident, prezența pe lista membrilor Comitetului „Coali­ția anti-sărăcie” a Fundației pentru o Societate Deschisă atrage imedi­at atenția. Această entitate este cel mai cunoscut ONG susținut de George Soros în România. Înfiinţa­tă în 1990, sub numele de Asociaţia Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, organizația este condusă, în prezent, de Gabriel Perescu. Din consiliul fundației mai face parte și Andrei Pleșu. Conform site-ului organizaţiei, Fundația pentru o Societate Deschisă a finanțat, în România, între 1990 și 2014, proiecte în valoare de 160 de mili­oane de dolari.

Aceeași fundație, împreună cu Open Society Budapesta și Open Society Institute Londra, a finanţat proiectele unui alt membru al Comitetului înființat sub Cancelaria Primului-Mi­nistru, de Dacian Cioloș. Este vorba despre Agenţia Watch - Agenţia pentru Monitorizarea Presei. Mai mult, un alt membru al Comitetului, aflat în strânsă legătură cu Soros, este Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, care a derulat, începând cu anul 1999, peste 50 de programe, fiind sprijinită financiar de Comisia Europeană, Banca Mondială, Fundația Soros și Ambasada SUA.

Pe aceeași listă mai regăsim Asociația „Arhipera”, care a derulat, la rândul ei, proiecte în parteneriat cu Fundația pentru o Societate Deschisă, dar și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.