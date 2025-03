Dezbateri Nemira: Leadership în vremuri tulburi. Cu Magor Csibi și Radu Predescu despre cum ne alegem bătăliile care contează atunci când lumea din jur este marcată de incertitudine

Publicul este așteptat joi, 27 martie 2025, ora 18.00, la librăria Șt. O. Iosif din Brașov, și luni, 31 martie 2025, ora 19.00, la librăria Humanitas de la Cișmigiu, din București, la discuții libere și interactive cu autorii cărții „Bătăliile care contează. Metode testate pentru momentele decisive ale vieții” despre valori și responsabilitate în situații dificile, despre uneltele pe care le putem folosi pentru a gestiona bătălii cu miză importantă și, mai ales, despre cum aliniem interiorul propriilor noastre principii și convingeri cu provocările lumii exterioare.

Magor Csibi, expert recunoscut în leadership și cultură organizațională, și Radu Predescu, militar veteran și fost instructor NATO, aduc în „Bătăliile care contează. Metode testate pentru momentele decisive ale vieții” viziunea și experiențele dobândite în domenii de activitate aparent diferite (mediul de business, respectiv mediul militar), dar care funcționează după reguli și principii de leadership universale. Rezultatul este o lectură captivantă, o colecție de povești personale și profesionale autentice în care stilurile celor doi autori se completează, demonstrând cu multă profunzime și empatie că principiile leadership-ului sunt universale, aplicabile în orice domeniu de activitate. Cei doi autori le propun cititorilor nu doar povești interesante, dar mai ales teme de aprofundat, dileme de confruntat și valori de revizitat, pentru a deveni lideri mai buni și mai pregătiți, în general, pentru a alege bătăliile care contează cu adevărat. Bătălii pe care, așa cum reiese din această carte, le purtăm cel mai adesea cu noi înșine, împotriva propriilor noastre limitări și temeri.

Ediția revizuită și adăugită a cărții „Bătăliile care contează. Metode testate pentru momentele decisive ale vieții”, semnată de Magor Csibi și Radu Predescu, a apărut la editura Nemira la finalul lunii septembrie 2024, iar începând cu luna martie a.c. volumul a ajuns și la publicul din Ungaria, fiind tradus și publicat în limba maghiară de HVG Könyvek.

Despre Magor Csibi

Magor a încercat mereu să înțeleagă cum funcționează organizațiile și cum pot influența liderii comportamentele oamenilor care fac parte din ele. Pentru asta, a privit mai multe organizații din diverse perspective. Între 2004 și 2006, a predat la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Între 2007 și 2009, a reprezentat România în prima legislatură a țării în Parlamentul European. Între 2009 și 2011, a fondat și a condus publicația Think Outside the Box, ca apoi să devină, pentru aproape 8 ani, liderul organizației de mediu WWF în România și Coreea de Sud. Din 2018, s-a dedicat exclusiv înțelegerii culturii organizaționale și leadership-ului, acceptând invitația de a se alătura companiei TREND. În paralel, face parte din multe comunități de oameni curioși și este membru voluntar în boardul non-executiv al fundației World Vision România.

Despre Radu Predescu

De-a lungul celor 15 ani petrecuți în subunități de Vânători de Munte din Armata României, Radu a ocupat diverse poziții de subofițer, de la Comandant de grupă până la Subofițer de Comandă de batalion. A fost instructor NATO și este Militar Veteran, participând la trei misiuni de luptă (două în Afganistan și una în Irak). A urmat studii militare atât în România, cât și peste hotare (Republica Cehă, SUA, Italia, Germania, Austria, Norvegia), dezvoltându-și aptitudini de planificare, pregătire și execuție a operațiilor militare. Din 2010, a pășit în lumea business, devenind unul dintre clienții Autonom. În 2015, s-a alăturat echipei Autonom ca manager zonal de vânzări, iar astăzi conduce divizia de leasing operațional a grupului. Radu are o diplomă de licență în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, obținută la Universitatea Transilvania din Brașov. Crede cu tărie că oamenii sunt în centrul a tot ceea ce facem.