Supervizarea supervizării pentru 21 km din Autostrada Lugoj - Deva

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) reia supervizarea lucrărilor la tronsonul 3 de autostradă Lugoj - Deva, după ce, zilele trecute, conducerea Ministerului Transporturilor a acuzat antreprenorul căruia i-a atribuit contractul de construcţie că se mișcă prea lent cu finalizarea acestor lucrări. Interesant este că supervizarea lucrărilor se va face de o companie care e parte dintr-un holding internaţional care a supervizat, până acum, aceleași lucrări. Este vorba despre Hill International (Bucharest) SRL, companie care face parte din trustul de consultanţă Hill International și are drept unic asociat o companie anonimă cu sediul în Amsterdam. Valoarea contractului care vizează supervizarea lucrărilor de construcţie se ridică la peste 714.000 de lei și se referă la un sector de 21 de kilometri din autostrada Lugoj - Deva.

CNAIR a atribuit, pe 25 iunie, un contract de servicii vizând supervizarea lucrărilor pentru contractul de lucrări denumit „Proiectare și execuţie Autostrada Lugoj - Deva, lotul 3, situat între kilometrul 56+220 și kilometrul 77+361”, pe care a scos-o la „mezat” încă din 29 ianuarie 2018, în sensul că autoritatea contractantă nu a ales organizarea unei licitații, ci calea procedurii negocierii prin selecție de oferte simplificate. La această procedură s-a înscris un singur ofertant, respectiv compania SC Hill International (Bucharest) SRL, cu sediul în sectorul 1. Aceasta a și adjudecat contract CNAIR, în valoare de 714.138,2 lei cu TVA inclusă, respectiv 158.697,4 euro.

Cine sunt acționarii consultantului

De la Oficiul Național al Registrului Comerțului (RECOM) aflăm că societatea căreia CNAIR i-a atribuit contractul de consultanță privind supervizarea lucrărilor de construire a lotului 3 al autostrăzii Lugoj - Deva a fost înființată, în anul 2004, sub denumirea de SC Hill International Overseas România SRL, având un capital social în valoare de 295 de dolari SUA, subscris și vărsat de asociatul unic, căsuţa poștală Hill International (Overseas) LTD, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, iar administratorul off-shore-ului era, la vremea respectivă, cetăţeanul grec Panagiotos Methenitis. Domeniul principal de activitate, declarat la momentul înființării companiei, era acela al ingineriei, arhitecturii și serviciilor de consultanță tehnică legate de acestea.

În 2006, asociatul unic al companiei din București, Hill International (Overseas) LTD, se redenumește Hill International (Middle East) LTD și este reprezentată de cetățeanul american, domiciliat în Grecia, Raouf S. Ghail. Acesta decide redenumirea SC Hill International Overseas România SRL în SC Hill International (Bucharest) SRL și completează obiectele de activitate ale companiei cu închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică și cu închirierea altor mijloace de transport. Tot în 2006, toate cele 100 de părți sociale deținute de Hill International (Middle East) Ltd Insulele Virgine la SC Hill International (Bucharest) SRL sunt cesionate unei alte companii, denumită Hill International SA, înmatriculată în Luxemburg, reprezentată de același Raouf S. Ghail. Șase ani mai târziu, potrivit informațiilor furnizate de ONRC, acționarul unic al firmei angajate de CNAIR devine Hill International NV, companie anonimă de drept olandez, cu sediul în Amsterdam, reprezentată de același Raouf S. Ghail și administrată de Nagiotis și Panagiotis Methenitis.

Hill va raporta rezultatele către ea însăși

Pe scurt, acesta este istoricul acționariatului firmei care va superviza lucrările de construcţie la Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva, istoric care devoalează o altă informație extrem de interesantă izvorâtă chiar din documentele care au stat la baza atribuirii contractului de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În caietul de sarcini, elaborate încă din luna noiembrie a anului trecut, autoritatea contractantă arată că, la finalizarea serviciilor care au obiectul acestuia, după încheierea procesului-verbal și aprobarea certificatului la finalizarea lucrărilor de către beneficiar, contractul de servicii se va considera a fi finalizat, urmând ca perioadele de notificare a defecțiunilor să fie asigurată prin intermediul consultantului inițial. Adică cel de dinaintea SC Hill International (Bucharest) SRL. Cine este acest consultant inițial? Scrie în caietul de sarcini – asocierea dintre… Hill International NV cu SC Hill International (Bucharest) SRL și SC Proiect Consulting SRL. Cu alte cuvinte, supervizorul supervizează constructorul, apoi se supervizează el însuşi la final.

Acest ultim contract are o durată de opt luni, în ceea ce privește perioada de supervizare a lucrărilor la autostadă, și de încă o lună pentru elaborarea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor, lucru care lasă de înţeles că tronsonul aferent lotului al treilea al Autostrăzii Lugoj - Deva urmează să fie dat în folosință peste aproximativ 9 luni.

Compania olandeză, alt contract pentru drumuri

De pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) aflăm că nu este pentru prima dată când Compania Națională de Drumuri lucrează cu cei de la Hill International. În decembrie 2011, pe vremea când entitatea Ministerului Transporturilor purta denumirea de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR), a fost atribuit, prin negociere directă, un act adiţional la un contract de lucrări vizând etapa a patra a unui proiect referitor la realizarea de drumuri naționale.

Actul adiţional încheiat, în 9 decembrie 2011, constă în prestarea de servicii de consultanță pentru proiectarea și supervizarea lucrărilor de reabilitare a unui lot pentru Drumul Național DN 15 Reghin - Toplița și Drumul Național DN 12 Topliț - Chichiș. Contractul de consultanţă a fost adjudecat de către asocierea condusă de compania anonimă Hill International NV, din care mai făceau parte WYG International LTD și Roughton International, iar valoarea s-a ridicat la 2.989.308,9 lei cu TVA inclusă (711.740,2 euro).

Lot cu probleme

Contractul de lucrări de construire a lotului 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva a fost atribuit unei asocieri formată din companiile Teloxim Com – Comas SA – Aldessa Construcciones – Arcadis Eurometrudos, pentru o valoare de 580 de milioane de lei. Pentru o porțiune de 21 de kilometri de drum. Anul trecut, antreprenorul a fost penalizat de Ministerul Transporturilor cu 1,5 milioane de euro. În luna aprilie a acestui an, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a inspectat toate șantierele deschise pentru construcția acestei autostrăzi și a constatat că, pe cei 21 de kilometri ai lotului 3, o mobilizare extrem de slabă a constructorului și deficiențe în execuție. De altfel, potrivit Ministerului, stadiul fizic și financiar al acestui lot se situa la un procent de 82 la sută, fiind atunci identificate probleme legate de calitate. Antreprenorul a fost notificat în acest sens de către Minister și CNAIR, în mai multe rânduri.

Așa se face că, potrivit caietului de sarcini care a stat la baza atribuirii contractului de supervizare a lucărilor pentru lotul 3, Hill International (Bucharest) SRL are, printre obiectivele specifice de îndeplinit, furnizarea serviciilor de supervizare de înaltă calitate în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor.

Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva este situat pe tronsonul Pan European, fiind parte integrantă a unui proiect ce vizează construirea autostrăzii Nădlac - București - Constanța, iar tronsonul în cauză este situat în partea de vest a României, dispus în teritoriul administrativ al județelor Timiș și Hunedoara, în lungime totală de 21,41 kilometri.

Contracte de peste 17,6 milioane de euro

Hill International, prin cele trei entități ale sale, Hill International SA Luxemburg, Hill International NV și Hill International (Bucharest) SRL, a derulat, în ultimii ani, în afară de CNAIR, contracte cu autoritățile publice din România de peste 71 de milioane de lei (17,6 milioane de euro). Printre acestea se numără un contract de 3.305.435,8 euro cu TVA, încheiat cu Aquaserv Tulcea, un contract în valoare de 3.466.641,8 euro cu TVA atribuit de Compania de Apă Olt și un contract, în valoare de 618.524,2 euro cu TVA, încheiate cu Consiliul Județean Sălaj.

La acestea se adaugă două contracte încheiate cu Primăria Municipiului Focșani, în valoare totală de 1,223.658,2 euro, alte două atribuite de Primăria Municipiului Oradea, în valoare totală de 1.841.805 euro, și unul încheiat cu Primăria Municipiului București, în valoare de 491.619,2 euro.

Alte trei contracte au fost primite de grupul Hill International de la Consiliul Județean Caraș-Severin, în valoare totală de 1.089.059,5 euro cu TVA, un contract de la Aquacaras SA, în asociere cu alte companii, în valoare de 4.242.820,4 euro, și patru contracte atribuite de Ecoaqua Călărași, în valoare totală de 763.267,2 euro cu TVA.

De asemenea, au mai fost încheiate contracte și cu Consiliul Județean Prahova (503.766,4 euro cu TVA), respectiv cu Consiliul Județean Olt (10.268 de euro cu TVA).

714.000 de lei este valoarea contractului de supervizare a lucrărilor de 580 de milioane de lei aferente lotului 3 al autostrăzii Lugoj - Deva. Raportul final urmează să fie înaintat în 9 luni

Rezutatele raportului vor fi înaintate de noul consultant către vechiul consultant, care este o asociere din care face parte acționarul unic al aceluiași Hill International (Bucharest) SRL