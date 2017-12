Jon Flanagan, fundașul de la Liverpool, pus sub acuzare pentru agresiune

Jon Flanagan, fundaşul echipei de fotbal Liverpool, a fost pus sub acuzare miercuri de justiţia britanică după un incident ce a avut loc vineri, informează BBC şi Reuters.



Flanagan, care poate evolua pe ambele flancuri ale apărării, a fost pus sub acuzare pentru agresiune. Jucătorul în vârstă de 24 de ani a fost interogat de poliţie înainte de a fi arestat în dimineaţa zilei de 22 decembrie, după un incident produs în centrul oraşului Liverpool. El a fost eliberat pe cauţiune şi va compărea în faţa unui tribunal pe 2 ianuarie.



Liverpool nu va face niciun comentariu despre acest caz şi va aştepta ca justiţia să se pronunţe, a indicat un purtător de cuvânt al clubului.



Flanagan, născut la Liverpool, are peste 50 de meciuri pentru prima echipă a clubului, la care a debutat când avea 18 ani. Jucătorul cu o selecţie în naţionala Angliei a evoluat o singură dată în acest sezon pentru Liverpool, iar în stagiunea trecută a fost împrumutat la Burnley, după ce a fost indisponibil 20 de luni din cauza unei accidentări.

AGERPRES