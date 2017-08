Nicolae Dică, după egalul Stelei cu Sporting Lisabona: „Nu s-au mărit șansele după acest meci”

Antrenorul Stelei și-a lăudat jucătorii după remiza din Portugalia și a avut cuvinte de laudă pentru Teixeira.

"Am fost foarte bine organizați defensivă, ne-am creat trei-patru ocazii, păcat că nu am reușit să marcăm. Important e că am reușit un rezultat important și că avem șanse la retur. Budescu cred că va fi la meciul retur cu Sporting. Am avut o discuție aseară cu Teixeira, a rămas că vorbim azi, mi-a spus că e bine, i-am spus că poate juca 60-70 de minute, dar în timpul jocului a arătat că poate duce tot meciul, a arătat că e un jucător de caracter. Pintilii e un jucător foarte important pentru noi, sper ca la retur să nu se vadă absența lui de pe retur. Nu s-au mărit șansele după acest meci. Aștept să ne calificăm ", a declarat Nicolae Dică, în conferința de presă după partidă.

Sporting Lisabona și FCSB au terminat la egalitate, 0-0, marți seara, pe stadionul ''Jose Alvalade'' din Lisabona, în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal.