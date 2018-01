Lansarea proiectului „ Alianța cunoașterii în transportul aerian” (Knowledge Alliance in Air Transport)

Pentru prima dată , o universitate din România derulează , în calitate de coordonator, un proiect în cadrul subprogramului european ”Alianțele cunoșterii”. Universitatea Politehnica din Bucureşti lansează programul de masterat „Alianța cunoașterii în transportul aerian“(KAAT) a cărui valoare totală este de 997.555 euro , cu o perioadă de implementare de 3 ani şi care va avea ca beneficiari, în fiecare an, aproximativ 120 de studenți.

Universitatea POLITEHNICA București, în calitate de coordonator, prin Facultatea de Inginerie Aerospaţială, împreună cu 16 parteneri din Croația, Franța, Italia, Letonia, Portugalia, România și Slovacia implementează, începând cu luna ianuarie 2018, proiectul „Alianța cunoașterii în transportul aerian“. De asemenea, la implementarea proiectului participă , în calitate de parteneri asociați, 9 instituții din 5 țări, precum și 2 organizații internaționale (International Civil Aviation Organisation- ICAO și Airport Council International - ACI Europa).

Parteneriatul cuprinde instituții de învățământ superior, furnizori de formare profesională, consultanți în domeniul resurselor umane, companii aeriene, aeroporturi, organisme de control al traficului aerian, companii de handling, companii de mentenanță a aeronavelor, autorități naționale pentru calificări, organisme pentru investigații și analiză pentru siguranța aviației.

“Folosirea tehnologiilor inteligente in domeniul transportului aerian reprezintă o provocare cu care specialiștii acestui sector economic se confruntă deja, iar următorii 15 ani vor duce la schimbări majore ale modului în care cu toții vom călători. Această direcție strategică solicită crearea de locuri de muncă inteligente care trebuie ocupate de o forță de muncă înalt calificată, cu cunoștințe multidisciplinare și competențe specifice mai multor domenii” a declarat prof.dr. Sorin Eugen Zaharia, directorul proiectului KAAT.

Pornind de la nevoile identificate, proiectul KAAT răspunde următoarelor provocări: dezvoltarea unor traiectorii educaționale europene inovatoare în domeniul aviației, pe baza dialogului și a cooperării eficiente între instituții de învățământ superior, industrie și alte părți interesate; crearea și consolidarea unor mecanisme care să asigure o coeziune mai bună între formarea vocațională și cea academică precum și o inserție optimă pe piața muncii.

Potrivit prof. dr. Eugen Zaharia „prin rezultatele sale, proiectul va crea o punte de legătură între traiectoriile de formare oferite de instituțiile de învățământ superior și cele vocaționale derulate de diverse categorii de formatori din industria transportului aerian. In momentul de față, lipsa procedurilor de recunoaștere a învățării anterioare și/sau a experienței dobândite face dificilă trecerea de la ocupațiile licențiate profesional la cele academice sau invers”.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi: o analiză ocupațională corelată cu o analiză a calificărilor în domeniul transportului aerian; un program inovator de studii de masterat în limba engleză "IT applied in aviation" cu participarea de cadre didactice din 7 țări; abordări noi și inovatoare de formare; o metodologie pentru Cadrul Sectorial al Calificărilor (Sectoral Qualifications Framework - SFQ) din transportul aerian, necesară pentru recunoașterea învățării anterioare și a experienței profesionale în domeniul aviației; crearea unei Rețele europene pentru formare și educație în aviație (European Network for Aviation Training and Education, ENATE) necesară asigurării sustenabilității proiectului.

Programul de masterat se va derula simultan în 7 instituții de învățământ superior din 5 țări cu participarea unor cadre didactice și lectori invitați din industrie, provenind de la cei 28 de parteneri din cadrul proiectului și va avea ca beneficiari circa 120 de studenți anual.

Pe termen mediu și lung, crearea unei rețele europene de formare și educație în domeniul aviației (ENATE) și noile programe de studii internaționale și multidisciplinare comune vor asigura dimensiunea internațională a educației în domeniul aviației și instituirea unui dialog european sistematic privind educația în domeniul aviației cu impact asupra capacității de angajare la nivel internațional, în special în țările participante la acest proiect. Programele de studii și rețeaua ENATE vor disemina și vor integra bune practici și subiecte actuale în programele și inițiativele educaționale și vor continua să se deruleze după încheierea proiectului, adaptându-se permanent la cerințele pieței muncii.

Diseminarea rezultatelor proiectului va fi asigurată prin website-ul proiectului, buletine informative, ateliere de lucru, participarea la conferințe internaționale privind transportul aerian, prezentări publice, publicații, rapoarte și analize. Mijloacele de informare regionale sau naționale vor primi informații actualizate cu privire la activitățile și rezultatele proiectului.

La lansarea oficială a proiectului KAAT , care va avea loc vineri, 26 ianuarie, ora 10, în Sala Senatului a Universităţii Politehnica din Bucureşti vor fi prezenţi Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, Rectorul UPB, Mihnea Costoiu, reprezentanţi ai ambasadelor ţărilor implicate în proiect, precum şi alte personalităţi din mediul academic.