Scene de birocrație-horror, la bacalaureat

Doi elevi din judeţul Dâmboviţa au depus plângeri le Poliţie şi îşi vor căuta dreptatea în instanţă, după ce li s-a anulat lucrarea la proba scrisă de Istorie de la bacalaureat şi au fost acuzaţi de fraudă. Şeful Inspectoratului Şcolar din judeţul Dâmboviţa este foarte revoltat de situaţie şi e pregătit să se lupte cu cei care au luat aceste decizii, spunând că nu au nicio dovadă pentru a susţine acuzaţile.

O elevă din oraşul Titu şi un elev din Moreni au fost eliminaţi de la bacalaureat după ce au susţinut toate probele, pentru că profesoarei care a corectat lucrarea la proba scrisă de istorie i s-a părut că scrisul este diferit, pe ambele lucrări, de la o pagină la alta. Nu au fost lăsaţi să depună contestaţie şi au fost declaraţi eliminaţi, pierzând astfel dreptul de a mai susţine examenul de bacalaureat în următoarele două sesiuni, după ce profesoara care a corectat lucrările la Istorie a spus că lucările aveau mai multe tipuri de scris. “Eu am învăţat zi şi noapte, chiar am muncit foarte mult şi am avut rezultate bune şi la celelalte probe, dar şi la şcoală, în timpul anului. Banca pe care am scris avea denivelări şi am pus foaia de ciornă dedesubt, pe primele pagini. Spre final am uitat să mai pun foaia şi probabil de aceea se vede scrisul diferit”, a declarat, pentru Jurnalul Naţional, Ana-Maria Ioniţă, eleva din Titu eliminată de la bacalaureat. Motivul pentru care a fost eliminată este că ar fi dat șpagă pentru a i se scrie o parte din lucrare – deși nu există dovezi în acest sens, iar eleva face parte dintr-o familie foarte săracă. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei nu au ţinut, însă, cont de acest aspect, miercuri, când fata a-ncercat să le explice că este nevinovată.

Război între inspectorii şcolari

Inspectorii şcolari din Dâmboviţa susţin nevinovăţia celor doi, dar Ministerul Educaţiei nu are un răspuns. “N-a dat nimeni nicio şpagă nimănui. Am vizionat înregistrările. Copiii scriu fără să se uite în stânga şi-n dreapta, fără să vorbească. Din punctul meu de vedere şi al comisiei judeţene, nu a fost nicio fraudă. Doamna se crede expert grafolog. Din punctul meu de vedere, a fost un exces de zel din partea evaluatorului. Dacă era o fraudă, nu se putea face decât cu complicitatea preşedintelui comisiei judeţene, care sunt eu. Să dovedească frauda şi să răspundă pentru decizia pe care au luat-o. Puteau să noteze lucrările şi să le anuleze după ce demonstrau frauda. M-aş fi gândit de zece ori înainte de a lua o astfel de decizie”, a declarat, pentru Jurnalul Naţional, Ion Sorin, inspectorul şcolar general al judeţului Dâmboviţa.

Ana-Maria Ioniţă e pregătită să facă greva foamei, în faţa Ministerului Educaţiei, dacă nu se va găsi o soluţie pentru situaţia în care a fost pusă. Instanţa de judecată ar putea rezolva problema, dar procesul poate dura până la trei ani, timp pentru care nu va plăti nimeni vieţile distruse ale celor doi elevi, chiar dacă li s-ar demonstra nevinovăţia.

Mulţi elevi, părinţi, dar şi profesori aduc acuzaţii grave, anul acesta, la adresa evaluatorilor, care nu ar fi respectat baremul, atunci când au corectat lucrările. Multe note ar fi date pe nedrept, iar cei care au depus deja contestaţii cred că de vină ar fi situaţia profesorilor grevişti, care ar putea să vrea acum să se răzbune pe elevi. Un profesor din Constanţa a declarat, încă de miercuri, că nu este corect nici felul în care sunt selectate cadrele didactice care evaluează lucrările absolvenţilor de liceu la examenul de bacalaureat, astfel încât mulţi profesori foarte slab pregătiţi, de la licee tehnologice din judeţ, ajung în comisia de corectare, chiar dacă nu cunosc nici măcar baremele. Astfel, ne putem aştepta ca anul acesta să fie surprize foarte mari în urm contestaţiilor depuse de cei nemulţumiţi de notele obţinute. Cele mai mari lacune ale profesorilor din aceste comisii ar fi la literatura română şi la istorie.



Eleva din oraşul Titu are ambii părinţi şomeri şi nu are o situaţie materială care să-i fi permis să dea şpagă.