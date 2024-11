SsangYong surprinde în bătălia autoutilitarelor: Cum se mişcă cel mai mare pick-up

Dacă pe SUV-uri SsangYong are un motor pe benzină de 153 de cai putere, în cazul pick-up-ului, coreenii au pus ce trebuie, adică un diesel de 2,5 litri, tocmai bun pentru ce trebuie să facă o astfel de maşină. Am testat timp de trei zile marele automobil, pentru a vedea cum se descurcă pe diverse tipuri de drum.

Pick-up-ul nu este o noutate în panoplia firmei coreene. Prima apariţie a fost în 2002 şi era mai mult o ciudăţenie decât o maşină. După vreo patru ani, producţia a fost oprită, dar, din 2018, a apărut din nou autoutilitara în portofoliul SsangYong, de această dată cu o faţă mai comercială. După câteva facelifturi, Musso a ajuns ce e azi, adăugând-şi la denumire Grand. Pentru că, într-adevăr, dimensiunile noului pick-up sunt impresionante pentru piaţa europeană. Vorbim despre o lungime de peste 5,4 metri, o lăţime de 1,95 metri şi o înălţime de 1,85 metri. Bena are o capacitate de peste 1,26 metri cubi şi este mai lungă cu 31 cm faţă de modelul anterior ajungând la 1,61 metri. Încărcătura utilă a crescut şi ea de la 850 kg la 1.062 kg. Cu toată încărcarea suplimentară, garda la sol se păstrează la 22 de centimetri, ceea ce-i permite să abordeze drumuri grele şi să transporte fără probleme de suspensie tona de încărcătură. Musso Grand este bine ajutat, atât de motor, cât şi de transmisie. Sub capotă are un diesel cinstit de 2,2 litri, e-Xdi. Scoate un cuplu de 441 Nm pe care îl poţi distribui aşa cum vrei tu. Pentru asta are un sistem care permite atât tracţiune doar pe puntea spate, cât şi 4x4.

Diferenţial blocabil

Puterea poate ajunge la roţi într-o variantă mai soft, indicată pentru trasee cu zăpadă sau drumuri alunecoase cu noroi ori pentru drumuri grele, dacă alegi 4L, în care transferul se face la viteze mici, dar cu mai multă forţă şi diferenţial blocabil. Garda la sol a lui Musso Grand este mare faţă de un SUV, dar ceva mai mică decât a pick-up-urilor din piaţă. De exemplu, Amarok are 235 mm, Ford Ranger 237 mm, D-Max 240 mm, iar Hilux ajunge până la 310 mm, standard. Unghiul de atac este de 19,5, cel de degajare de 20,5 grade, iar cel de rampă de 20 de grade. Iarăşi, sensibil mai mic decât al unui Ranger care se laudă cu 31 şi, respectiv, 24 de grade. Sistemul de amortizoare cu braţe pe puntea faţă şi multilink cu arcuri elicoidale pe spate îţi permite să încarci fără probleme tona de material. Versiunea anterioară a lui Musso Grand avea la aceeași cilindree o motorizare care scotea 181 de cai putere. Acum aceasta a fost crescută la 202 cai putere, iar cuplu a fost ridicat de la 400 Nm la 440. Consumul a fost decent pentru o maşină care cântăreşte câteva tone. Fără încărcătură, dar cu repriză de viteze mai mare pe autostradă, media a fost de 8,2 litri/100 de km. În trafic urban, ajunge şi la 10 litri/100, o cifră bună în raport cu gabaritul. Autoutilitara rulează lin şi fără probleme la 130 km/h, iar rezerva de putere este mare. Viteza maximă indicată de producător este de 172 km/h. O altă piesă de rezistenţă este cutia automată Aisin AT6 cu convertizor de cuplu. Este renumită pentru gradul de fiabilitate foarte mare, în SUA, pe anumite modele Toyota, ajungând să parcurgă chiar şi 1,6 milioane de km fără reparaţii.

Confortabil

Garda la sol mai joasă în comparație cu alte maşini similare, îl ajută în schimb pe Musso Grand să se comporte confortabil pe şosea. Nu simţi nici denivelările, nici rigiditatea unui pick-up. În schimb, te poţi bucura de poziţia înaltă la volan care te face să te simţi ca un regele al şoselei. Am rămas plăcut impresionat de izolarea fonică a habitaclului. Atât de bine realizată că ai impresia unei executive. La fel şi confortul de la bord. Scaune din piele, comode, finisaje plăcute şi-o multitudine de opționale sau asistenţi. Musso Grand reuşeşte să creeze o senzaţie departe de ceea ce se ştia la un pick-up, o maşină definită de legislaţie ca autoutilitară care are ca primă directivă aceea de a fi folosită pentru muncă, nu de a fi comodă. Am avut la test varianta cu cabină dublă. Pasagerii din spate au la dispoziţie un spaţiu generos pentru picioare, scaune confortabile, priză mediană pentru aerul condiţionat şi porturi de încărcare pentru telefonul mobil. Şoferul are în faţa ochilor un display digital care îşi schimbă aspectul în funcţia de setarea de condus. La capitolul multimedia, Musso Grand stă bine. Există o tabletă de 12,3" care asigură Navigația, partea de audio, vizualizare pentru camera hd pentru marşarier, Android Auto & Carplay. Pentru a fi disponibil Android Auto este necesară cuplarea prin intermediul portului USB-C. Alimentarea în acest caz este la 10,8 W. Există şi un USB-C în care se face la 18W. Scaunele sunt electrice, au ventilaţie şi încălzire şi suport lombar reglabil pe două direcţii. Volanul este şi el încălzit. O problemă este lipsa portbagajului clasic. Ai o benă de 1.262 de litri, dar ca să poţi depozita ceva în ea fără grija ploii sau a furtului trebuie să poţi monta un rulou suplimentar care mai costă alţi 600 de euro. Bena este căptușită cu un înveliș stabil din material plastic şi este prevăzută cu ochi de amarare în fiecare colț și o priză de 12 volți în apropierea hayonului.

Sisteme inteligente

Musso Grand are în dotare o pleiadă întreagă de asistenţi utili sau inteligenţi. Un sistem ştie să blocheze diferenţialul printr-o simplă rotire a butonului plasat lângă levierul schimbătorului. O face prin acţionarea punţii spate şi are rolul de a transmite în proporţie de 50-50 a cuplului. Sub denumirea de Tech Pack, SsangYong a strâns mai mulţi asistenţi inteligenţi. Sistemul de monitorizare a unghiului mort cu monitorizare a traficului din spate are grijă ca schimbarea benzii de circulație să se facă în siguranţă, şoferul fiind atenţionat atât de martorii prezenţi în oglinzile laterale, cât şi în bord. Alerta şi frânarea la sesizarea traficului din spatele maşinii în marșarier sunt foarte utile mai ales în cazul unui pick-up care măsoară peste 5,4 metri în lungime. Perimetrul maşinii poate fi vizualizat şi prin intermediul camerelor 360 de grade, dar şi al senzorilor acustici. Camerele au mai multe setări. Sistemul este capabil să arate doar trenul din jurul roţilor sau obstacolele la firul ierbii în spate sau în faţă, funcţie utilă mai ales în off-road. Un alt avertizor interesant este cel de alertă la ieşirea nesigură din automobil. Rolul este de a sesiza şoferul că din spate se apropie un alt automobil şi deschiderea uşii nu este indicată în acel moment. Există şi un cruise control adaptiv care este capabil să menţină automat viteza în raport cu maşina din faţă. Farurile sunt cu LED, ca şi proiectoarele de ceaţă. Ca design exterior, Musso Grand se înscrie în linia momentului. Central frontal există o grilă de radiator mare cu o bară cromată orizontală. Liniile dinamice care pornesc de la grilă și continuă pe capota motorului și pe părțile laterale subliniază, împreună cu fața musculoasă, designul lui Musso. Spatele este caracteristic pick-up-urilor, dar reia în liniile sale forma marcantă a părții frontale. Preţul este bun în comparaţie cu ce e pe piaţă. Pleacă de la 32.680 de euro pentru varianta Style 4WD şi ajunge la 44.500 pentru versiunea Black Edition 4WD, incluzând discountul promoţional de 4.000 de euro oferit. Şi să nu uităm de un alt avantaj al pick-up-urilor în general: impozit mic pentru motorul diesel mare, pentru că este considerat autoutilitar.

- 1.262 litri, capacitatea benei

- 22 cm garda la sol

- 3,5 tone, capacitatea de tractare cu frânarea

Avantaje

- capacitate mare de încărcare

- confortabil

- raport calitate/preţ

Dezavantaje

- unghiul de atac/degajare în comparaţie cu rivalii

- lipsa portbagajului clasic

- consum urban

Musso Grand este cel mai mare pick-up de pe piaţă cu o lungime de 5,415 metri

