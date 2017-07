Primele fisuri în conducerea lui Macron

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Șeful forțelor armate franceze, generalul Pierre de Villiers, a demisionat, la numai câteva zile după o dispută avută în spațiul public cu președintele țării, Emmanuel Macron, pe tema reducerilor bugetare în domeniul apărării. Vestea-șoc a luat prin surprindere scena politică franceză și a dezvăluit un Macron care nu permite să i se pună la îndoială ordinele. „Eu sunt șeful”, a avertizat noul lider de la Paris.

La doar câteva zile după ce s-a contrazis cu șeful statului pe tema reducerilor bugetare în domeniul apărării, șeful Statului Major al forțelor armate franceze și-a anunțat, ieri, demisia. „În condițiile actuale, consider că nu mai sunt capabil să asigur durabilitatea modelului armatei în care cred pentru a garanta protecția Franței și a francezilor, astăzi și mâine, și să susțin ambițiile țării noastre. În consecință, mi-am asumat responsabilitățile, prezentându-mi astăzi demisia președintelui Republicii, iar acesta a acceptat-o'', se arată într-un comunicat dat publicității de generalul Pierre de Villiers și citat de AFP. „De la numirea mea, am vegheat întotdeauna la menținerea unui model de armată care să garanteze coerența între amenințările care planează asupra Franței și Europei, misiunile armatelor noastre care nu încetează să crească și mijloacele de dotare și bugetare necesare pentru a le îndeplini”, a declarat generalul Villiers, menționând că deține funcția de șef de Stat Major de trei ani și jumătate. „În cel mai strict respect al loialității, care nu a încetat niciodată să fie fundamentul relației mele cu autoritatea politică și reprezentarea națională, am considerat că este de datoria mea să împărtășesc rezervele pe care le am, în mai multe rânduri, cu ușile închise, cu transparență totală și adevăr”, a adăugat el. Demisia șefului forțelor armate franceze a urmat unui scandal public fără precedent, declanșat săptămâna trecută, după ce noul președinte al Franței a anunțat o reducere cu 850 de milioane de euro a bugetului pentru apărare, în efortul său de a se conforma cerințelor Uniunii Europene, care a cerut statelor membre să-și mențină deficitele la 3 procente din Produsul intern brut, în anul fiscal 2017. Reducerea urmează să fie făcută prin anularea sau întârzierea comenzilor de achiziționare a unor echipamente militare, scrie BBC, precizând că Macron a promis, pe de altă parte, creșterea cheltuielilor de apărare, în 2018, cu 1,5 miliarde de euro, până la suma de 34,2 miliarde de euro. În plus, el s-a angajat să crească bugetul apărării de la 1,77% din PIB, până la cota impusă de NATO, de 2%, până în 2025.

„Eu sunt șeful!” – tună noul lider de la Paris

Imediat după anunțul lui Macron în privința tăierilor bugetare în 2017, generalul Pierre de Villiers s-a plâns în fața membrilor unui comitet parlamentar, cărora, potrivit BBC, le-ar fi mărturisit: „Știu când sunt tras pe sfoară”. Extrem de iritat, generalul le-ar fi declarat apoi parlamentarilor că guvernul nu ar trebui să se bage peste el în chestiuni ce țin de bugetul apărării. Într-un final, el și-a exprimat nemulțumirea pe Facebook, criticând reducerea bugetară anunțată, fără a-l pomeni însă pe președinte. Remarcile sale din spațiul public –neobișnuite în Franța, unde comandanții militari nu comentează deciziile executivului- l-au enervat pe Macron. „Eu sunt șeful!”, a tunat președintele în week-end, într-un interviu acordat unei publicații franceze. „Dacă șeful Statului Major și președintele au păreri divergente, șeful Statului Major pleacă”, avertiza Macron.

„Nu este demn să purtăm anumite dezbateri în spațiul public.” Emmanuel Macron