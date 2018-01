Un zid de gheata s-a ridicat intre Rusia si China VIDEO

Un urias zid de gheata, ridicat de natura, a aparut ca prin minune la frontiera dintre Rusia si China. Unii s-au gandit imediat la Game of Thrones, dar fenomenul este cat se poate de real.

In ultima instanta, nu este nimic misterios in aceasta lucraare a naturii, avand in vedere ca regiunea respectiva este cunoscuta pentru ieri deosebit de geroase si vanturi extrem de violente.

Anul acesta, conditiile meteo au asigurat conditii favorabile formarii unei asemenea constructii lunga de 15 kilometri si inalta de peste 20 de metri.

Fenomenul nu apare in fiecare an. Potrivit meteorologilor, pentru un astfel de zid este nevoie de temperaturi foarte coborate, de puternice rafale de vant. Se pare ca anul aceste au fost intrunite toate conditiile.

zidul de gheata