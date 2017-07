VIDEO - Nouă persoane au decedat la un meci de fotbal disputat pe un stadion în Dakar

Nouă persoane şi-au pierdut viaţa şi circa 49 de fani au fost răniţi din cauza prăbuşirii unui zid dintr-o tribună a stadionului Demba Diop din Dakar, unde se desfăşura finala Cupei ligii dintre Stade de Mbour şi Union Sportive Ouakam, relatează EFE,



Meciul s-a încheiat la egalitate 1-1, după 90 minute, iar după ce Mbour a marcat în prelungiri, violenţele s-au declanşat în tribune. Poliţia a făcut uz de gaze lacrimogene, iar o parte din public a început să părăsească zona ostilităţilor, când un zid a cedat provocând morţi şi răniţi.



Toate manifestaţiile sportive prevăzute în acest sfârşit de săptămână au fost anulate în Senegal.

AGERPRES

____________________

Eight people were killed in a stampede during Senegal's football league final in Dakar following clashes between supporters and police pic.twitter.com/JHheqSLXoW