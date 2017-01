Dosarul „Telepatia”, pe cale să se dezintegreze

Karina Knapek/Intact Images Presedintele Traian Basewscu si premierul Victor Ponta participa la festivitatea de depune a juramantului de investitura in functia de ministru al Sanatatii al Lui Raed Arafat, in Bucuresti, miercuri, 6 noiembrie 2012. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Presedintele Traian Basewscu si premierul Victor Ponta participa la festivitatea de depune a juramantului de investitura in functia de ministru al Sanatatii al Lui Raed Arafat, in Bucuresti, miercuri, 6 noiembrie 2012. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Vezi galeria foto

Ultimele dezvăluiri făcute de Sebastian Ghiță, la care se adaugă înregistrarea în care Traian Băsescu vorbește despre modul în care a fost condamnat Dan Voiculescu, precum și recunoașterea făcu­tă, pe Facebook, ieri-dimineață, de către fostul președinte în legătură cu aceste dezvăluiri reprezintă elementele constitu­tive ale unui denunț public. Potrivit legii, Parchetul General are bază legală să se autosesizeze și să deschidă un dosar de cercetare penală in rem pentru săvârșirea infracțiunii de represiune nedreaptă. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, susținea, inițial, ieri, la CSM, că așteaptă ca cineva să depună fie o plânge­re, fie un denunț, pentru ca Parchetul să poată demara activități în acest sens. Seara, Parchetul General a comunicat faptul că, totuși, pe rolul Secției de Urmă­rire Penală a fost înregistrată o cauză penală în legătură cu aceste dezvăluiri.

„În cursul zilei de astăzi, 4 ianuarie 2016, la Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informaţiilor făcute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianuarie 2017 pe postul România TV. În această înregistrare, Traian Băsescu relata despre informaţiile pe care le primea în legătură cu cauze judiciare aflate în curs de soluţionare”, se arată într-un comunicat de presă dat publicității, aseară, de Parchetul General.

Sebastian Ghiță a făcut publică, marți seară, o înregistrare în care fostul președinte al Româ­niei, Traian Băsescu, discută cu o persoană despre modul în care a fost condamnat Dan Voiculescu, în dosarul „Telepatia”. Din această discuție, reiese faptul că verdictul Curții de Apel București, din august 2014, a fost o decizie stabilită înainte de pronunțarea instanței și că, la el, a „pus umărul” Binomul. Băsescu dă de înțeles că deține înregistrări în acest sens.

„Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. (…) Da? Hai, băieţi, să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia? (…) Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun. (…) Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam Codul Penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii. (…) Camelia Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi, bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!”, a afirmat Traian Băsescu în înregistrarea dată publicității de Sebastian Ghiță.

Ieri-dimineață, Traian Băsescu a intervenit pe contul său de Face­book și a recunoscut că această înregistrare este reală. „Înregis­trările au fost făcute în cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016. Recunosc înregistrările ca fiind reale”.

„Trebuie să ai cohones, ca să declanșezi o asemenea anchetă”

Aceste elemente, fără precedent, aruncate în spațiul public ar fi trebuit, în mod automat, să determine Parchetul General să declanșeze o anchetă. Procurorul general Augustin Lazăr a lăsat să se înțeleagă, în jurul amiezii, că deocamdată nu s-a întâm­plat așa ceva, deoarece „până în acest moment, nimeni nu a depus vreun denunț sau vreo plângere într-un sens sau altul". Mai târziu, el și-a nuanțat poziția, în sensul că a precizat că, „în câteva zile, se vor lămuri lucrurile cu privire la informațiile respective”, urmând să se ia o decizie la nivelul Parchetului. Nu a mai durat însă câteva zile: aseară, dosarul a fost deschis.

Contactat telefonic, avocatul Lucian Bolcaș a declarat, pentru „Jurnalul Național”, că procurorul general al României ar da dovadă de o totală fugă de răspundere, în situația în care Parchetul nu ar fi deschis o cauză penală în această speță. „Ne aflăm în prezența unui denunț, sub toate formele sale, făcut public. Parchetul nu are nevoie să fie sesizat cu un denunț scris, deoarece informațiile au fost devoalate în spațiul public”, a precizat Lucian Bolcaș. Acesta a adăugat, însă, că, pentru a declanșa cercetări în acest dosar, „trebuie ca procurorul general să aibă cohones”. În ceea ce privește încadrarea ca fapte a dezvăluirilor apărute, Bolcaș precizează că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de represiune nedreaptă în cauza ICA, dar și în cazul fostului judecător Stan Mustață, iar răspunderea în acest caz revine atât procurorilor, cât și judecătorilor implicați în acest dosar.

La aproximativ 24 de ore de la difuzarea discuției dintre Traian Băsescu și un interlocutor anonim, procurorii s-au autosesizat. Parchetul nu a comunicat și ce fapte urmează să ancheteze.

Stan Mustață susține că a fost condamnat pentru că a judecat corect cazul „Telepatia”

Fostul judecător al Curții de Apel București, arestat chiar în ziua în care trebuia să judece dosarul ICA, a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare. Din spate­le gratiilor, Mustață a transmis că este victima războiului declanșat împotriva lui Dan Voiculescu: „Am ajuns la închisoare pentru că am crezut în supremația legii, însă am greșit atunci când am crezut că, dacă respect legea, nu mi se poate întâmpla nimic. (…) Am zis doar că (Voiculescu – n.red.) trebuie să fie judecat ca orice alt cetăţean al României. Mi-a spus: grăbește-te să îl soluţionezi pe Voiculescu, pentru că altfel vei fi arestat, condamnat și pierzi și pensia. Adică exact ce mi s-a întâmplat”.

Represiunea nedreaptă se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare

Noul Cod de Procedură Penală prevede, la artico­lul 292, faptul că „organul de urmărire penală se sesizează din oficiu dacă a aflat că s-a săvârșit o infracțiune pe altă cale decât cele prevăzute la articolele 289-291 NCPC și încheie un proces-verbal în acest sens”. Cu alte cuvinte, Parchetul nu are nevoie să aștepte ca cineva să formuleze o plângere sau un denunț, pentru declanșarea unei anchete în acest sens.

Specialiștii în drept vorbesc, în acest caz, de un cumul de infracțiuni ce pot face obiectul cercetă­rilor, pe baza dezvăluirilor apărute în spațiul public și confirmate de însuși fostul președinte al României, Băsescu Traian. Este vorba despre influențarea declarațiilor, mărturie mincinoasă, compromi­terea intereselor justiției, cercetarea abuzivă, abuzul în serviciu și represiunea nedreaptă. Potrivit textu­lui de lege, art. 283 NCP, „represiunea nedreaptă este fapta de a pune în mișcare acțiunea penală, de a lua o măsură preven­tivă privativă de libertate ori de a trimite în judecată o persoană, știind că este nevinovată, și care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani (…). Reținerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și cu interzicerea drep­tului de a ocupa o funcție publică”.