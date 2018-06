Cum poți trece un examen fără a învăța: 10 trucuri pentru a răspunde corect la teste-grilă

Perioada examenelor e mai aproape decât ți-ai dori și, probabil, ai început să resimți stresul care însoțește sesiunea. Totuși, dacă ai un examen grilă pentru care nu ai reușit să înveți, iar timpul nu e de partea ta, avem o veste bună.



Revista The Idealist a realizat un material cu ajutorul căreia acest tip de teste pot fi trecute fără a învăța. Cele 10 strategii (de care nu ar trebui să abuzezi) sunt:





1. Dacă un răspuns este mai lung, mai complex decât celelalte, este răspunsul corect

De ce s-ar strădui un profesor să scrie atât de mult pentru o opțiune care nu este cu adevărat necesară? Conceperea variantelor de răspuns presupune un efort din partea profesorilor, iar inventarea unui răspuns complex nu are logică. Prin urmare, răspunsul cel mai amplu, trebuie să fie cel corect.



2. Opțiunea „Toate variantele anterioare sunt corecte” este răspunsul corect

Pentru un profesor este simplu să construiască răspunsuri adevărate la întrebările de tip grilă, pentru că nu e necesar decât să copieze sintagmele, exact așa cum sunt scrise în manual/ cursuri. Răspunsurile false necesită însă un efort creativ. De aceea, pentru a le întinde capcane studenților preferă să creeze grile cu mai multe variante de răspuns adevărate și să adauge și varianta „toate sunt adevărate”.



3. Opțiunea „Toate variantele anterioare sunt false” este un răspuns greșit

După cum afirmam, alternativele false sunt mai greu de creat. Pentru ca „toate variantele să fie false” să fie un răspuns corect, profesorul ar trebui să aibă prea mult timp liber, ceea ce nu se întâmplă.



4. Răspunsurile care conțin cuvinte precum „niciodată” sau „întotdeauna” sunt false

Când un profesor vrea să creeze opțiuni de răspuns false, aproape întotdeana adaugă unei propoziții adevărate cuvintele „niciodată” sau „întotdeauna”. Având în vedere că, în general, există excepții de la orice regulă, cu aceste cuvinte se creează variante false fără un prea mare efort de creație.



5. Alternativa corectă se deduce cu ajutorul altor întrebări din text

Dacă ai îndoieli la una sau mai multe întrebări, înainte de a răspunde sau de a lua decizia să nu răspunzi deloc, citește tot testul și caută conținutul. Din dorința de a face grilele cât mai repede, mulți profesori folosesc același subiect (temă, capitol, concept) pentru a realiza mai multe întrebări. Evident, aceste întrebări nu se succed, deci nu începe să bifezi până nu parcurgi toate întrebările.



6. Dacă nu are concordanță sintactică de gen sau număr, varianta de răspuns este falsă

Trucul acesta are aplicabilitate pentru multe întrebări de examen. De exemplu, dacă enunțul cere elemente (la plural), iar unul din răspunsuri precizează doar un element, este fals. Dacă întrebarea cere un termen masculin, dar răspunsul e la feminin, din nou, este fals. Pare evident, totuși, în graba de a termina grila, profesorii ignoră aceste aspecte.



7. Dacă dintre toate variantele doar una conține un număr/numere, aceea este falsă

Dacă profesorul vrea să obțină un răspuns fals, varianta care necesită cel mai puțin efort este să folosească o informație adevărată, schimbându-i însă informația numerică. Este extrem de simplu să schimbi un număr cu altă, un an cu altul, o cantitate cu altă cantitate.



8. Variantele care conțin conjuncția „și” sunt false

Conform explicațiilor psihologilor, pentru a minimiza efortul, profesorii nu trebuie decât să aleagă răspunsuri adevărate și să le schimbe sau să le adauge rapid un cuvânt pentru a le face false. O opțiune la îndemână este de a adăuga informației corecte o „extensie” falsă cu ajutorul conjucției „și”.



9. Variantele de răspuns care conțin greșeli ortografice sunt false

Alternativele corecte sunt de obicei copiate din textul original (copy-paste). Profesorii utilizează aceleași cursuri în fiecare an, prin urmare, este aproape imposibil ca greșelile să treacă neobservate. Variantele false de la examene sunt improvizate și nu sunt revizuite. Prin urmare, răspunsurile false sunt cele în care pot apărea greșeli de dactilografiere.



10. Dacă întrebarea apare la unul din examenele din anii anteriori, varianta corectă este aceeași

Dacă ești student la o universitate și nu faci apel la colegii mai mari pentru a afla care au fost subiectele din anii anteriori, înseamnă că ajungi rar la facultate sau că nu ți-ai dat seama încă de felul în care funcționează sistemul la tine în facultate. Împrietenește-te cu colegii pe holuri sau la cafenea și îți vei da seama că multe întrebări/subiecte se repetă de la un an la altul.