Capitala se pregăteşte de ploi torenţiale

Ploile anunţate pentru perioada următoare ar putea cauza inundaţii în Capitală, deşi s-au făcut toate reparaţiile necesare pentru prevenirea acestor efecte. Apa Nova - Compania de Ape București (ANCAB), a anunţat că va acționa pe toată durata ploilor cu toate resursele de personal și de utilaje disponibile, pentru a preveni, pe cât posibil, aceste fenomene, și pentru a limita cât mai mult neplăcerile cauzate bucureștenilor.

Datele furnizate de Autoritatea Naţională de Meteorologie (ANM) şi calculele făcute de experţii Apa Nova - Compania de Ape București (ANCAB) arată că în următoarele zile este posibil ca în Bucureşti să se formeze, temporar, acumulări de apă pe carosabil, în anumite zone, sau chiar să se inunde unele subsoluri. Situaţia ar putea fi creată de faptul că sistemul de canalizare va funcționa la capacitate maximă, preluând averse torențiale care vor aduce cantități de apă ce ar putea depăși 50-60 l/mp – aproape cât media pe toată luna iunie -, în intervale scurte de timp. Sistemul de canalizare al Capitalei a fost construit, în cea mai mare parte, după specificații de acum câteva zeci de ani și cu anumite segmente mai vechi de o sută de ani.

Investiţii importante în reparaţii

Sistemul de canalizare din București s-a îmbunătățit, în urma mai multor investiții și reparații făcute în ultimii ani. Eficiența investițiilor în rețeaua de canalizare din București a fost testată în ultimii trei ani, în urma fenomenelor meteorologice extreme, inclusiv ploi puternice, care au determinat căderi de apă cu mult peste mediile multianuale normale. “Cel mai bun exemplu pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare îl reprezintă curățarea casetei de sub râul Dâmbovița. La preluarea de către ANCAB a casetei, am constatat că nu mai fuseseră făcute lucrări de întreținere din 1990. din această cauză, capacitatea casetei de sub râul Dâmbovița era redusă la 47%. După efectuarea lucrărilor de curățare, caseta a permis tranzitarea unor volume de apă echivalente cu volumul Lacului Morii, în august 2015, la debite similare cu cele ale Oltului”, mai spune Alexandru Moldovan. ANCAB va asigura, pe întreaga perioadă de risc, 15 autocurățitoare de mare capacitate, 40 de autoutilitare cu pompe şi 120 de persoane care vor putea interveni imediat, pentru rezolvarea problemelor apărute. Va fi suplimentat şi numărul de operatori de la Call Center, precum și numărul dispecerilor care coordonează activitățile de intervenție în sistemul de canalizare.



Măsuri împotriva inundării subsolurilor

În urma ploilor torenţiale s-ar putea inunda şi subsolurile unor imobile din Capitală, iar acest fenomen se produce, de obicei, atunci când nu este instalată sau este greşit poziţionată clapeta antirefulare. “S-a constatat că multe dintre imobile fie nu au aveau deloc aceste clapete ”de sens” sau ”antirefulare”, fie erau montate greșit. Proprietarii și administrațiile de proprietari trebuie să știe că este absolut necesară amplasarea acestor clapete antirefulare, poziționeate pe instalația interioară de canalizare, care le aparține. Astfel, montarea sistemelor care să protejeze imobilele de inundarea subsolurilor intră în atribuțiile proprietarilor”, explică specialiştii ANCAB. ANCAB derulează un program gratuit de consiliere a proprietarilor de imobile pentru montarea corectă a acestor dispozitive, chiar dacă nu intră în atribuțiile companiei acordarea consilierii.

Pentru a preveni pe cât posibil aceste fenomene și pentru a limita cât mai mult neplăcerile cauzate bucureștenilor, Apa Nova - Compania de Ape București (ANCAB), va acționa pe toată durata ploilor cu toate resursele de personal și de utilaje disponibile, pe durata precipitaților

Apa Nova - Compania de Ape București (ANCAB)





Dacă vor apărea inundaţii, vor fi, cel mai probabil, cauzate de depășirea capacității proiectate a sistemului de canalizare sau lipsa vanelor și clapetelor contra refulării pe racordurile imobilelor, așa cum prevede Ordinul 88/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Echipele Apa Nova vor acționa prioritar în următoarele zone în care este posibil să se producă acumulări de apa importante:



Șos. București-Ploiești

B-dul Poligrafiei, în zona pasajului Jiului



Intersecția Șos Colentina cu Str Doamna Ghica



Intersecția B-dul Ferdinand cu Șos Mihai Bravu



Intersecția Sos Fundeni cu Str Maior Vasile Băcilă



Intersecția B-dul Camil Ressu cu Str Fizicienilor



Intersecția B-dul Theodor Pallady cu Str Papahagi Pericle



Intersecția B-dul Metalurgiei cu Str Dimitrie Brumărescu



Str Mitropolit Filaret



Intersecția B-dul Gheorghe Șincai cu Calea Văcărești



B-dul Tineretului



Str Turnu Magurele



Str Mihai Sebastian



Calea Giulești



ANCAB afăcut investiţii importante pentru modernizarea și menținerea în parametri optimi a rețelei de canalizare. Astfel, Apa Nova realizează un intens program preventiv de curățare și inspectare video și, după caz, deblocare a canalizării. De la debutul anului 2017 și până în prezent au fost întreprinse următoarele acțiuni preventive:



7.800 de guri de scurgere curățate

92.000 m de canale de serviciu curățate

5.300 m de canale colectoare (dimensiuni mari) curățate

31.000 m de inspecții video și deblocări ale canalizări.



Ca parte a programului de investiții în modernizarea rețelelor, ANCAB are în curs de realizare proiectul de reabilitare a colectorului principal situat pe Șoseaua Mihai Bravu, colectorul B5, cu dimensiuni 180/270 cm. Mai mult, chiar dacă nu intră în responsabilitățile sale, Apa Nova desfășoară un program de consiliere gratuită a proprietarilor de imobile prin care îi asistă pe aceștia în alegerea și montarea corectă a clapetelor anti-refulare. Nu în ultimul rând, cu ajutorul partenerilor din media, ANCAB derulează frecvent acțiuni de informare/educare a clienților cu privire la modul corect de utilizare a rețelei de canalizare.