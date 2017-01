Rugăminte emoționantă a actorului Ion Besoiu: „Mă rog bunului Dumnezeu să mă adune la dreapta lui fără dureri, fără suferinţă”

Mărturisire emoţionantă făcută de unul dintre cei mai îndrăgiţi actori români. Ajuns la 85 de ani, Ion Besoiu, cunoscut de toate generaţiile pentru rolul din “Toate pânzele sus, a recunoscut că bătrâneţea îşi spune deja cuvântul şi nu mai poate fi la fel de activ ca altădată.

“Nu mai am destulă energie, sunt mai uzat fizic. Psihic, nu! Încep fiecare zi, cu aceeaşi dorinţă de a trăi cât mai mult. În urmă cu ceva timp am filmat pentru televiziune piesa “Livada cu vişini”, în regia lui Alexander Lustig, şi atunci cred că a fost momentul în care m-am îmbolnăvit. S-a declanşat un puseu de tensiune foarte puternic, a trebuit să stau trei luni de zile în spital. De atunci încerc să fiu mai răbdător cu mine. Frigul mă disperă, gheaţa mă face să alunec. Nu mai e ca altădată. N-aş putea să spun că mă cutremură finalul. Mă rog bunului Dumnezeu să mă adune la dreapta lui fără dureri, fără suferinţă, fără teamă, împăcat cu toate”, a povestit actorul pentru revista Formula As.