Un academician al viei si vinului - prof. dr. ing. Avram D. Tudosie

Dupa Mihai Ralea, un nou academician la Husi: profesorul doctor inginer Avram D. Tudosie, cercetator aflat de 50 de ani in slujba Colegiului Agricol . Prof. univ. dr. Avram D. Tudosie a devenit nu demult membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. Dosarul de candidatura, avizat de colegul si prietenul sau , acad. Valeriu D. Cotea, a primit recomandarea mai multor eminenti oameni de stiinta. Pe langa academicianului Cotea, alti importanti oameni de stiinta au recomandat candidatura sa: acad. prof. Gheorghe Sin, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice si acad. prof. Nicolae Stefan, vicepresedinte a respectatei institutii academice amintite. Meritele profesorului doctor inginer Avram D. Tudosie constau in ridicarea la inalte performante a Vinotecii din Husi, o vinoteca unicat in tara, cu sortimente de vin din toate podgoriile, dar si in infiintarea Muzeului viticol local, precum si in cercetare. Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie este cel care a inventat numeroase proceduri viti-vinicole, printre care si o metoda noua de fermentare utilizata in realizarea vinurilor, inclusiv cele spumante. Insa renumit la Husi este un vin special, vestita Busuioaca, la pastrarea si dezvoltarea careia si-a adus contributia si renumitul profesor Tudosie. Insa cercetatorul husean este cunoscut si pentru talentul sau la documentare si la scris in acest domeniu important, cum e cel viti-vinicol. Profesor doctor inginer in viticultura si vinificatie, degustator national autorizat in vinuri, cadru didactic de specialitate in viticultura si vinificatie de aproape jumatate de secol, prof.dr. ing. Tudosie a scris 31 de carti, peste 500 de studii stiintifice de specialitate si mai bine de 1000 de articole profesionale, enciclopedice si de indrumare tehnica. Cum am precizat, prof. Tudosie s-a aflat in bune relatii de colaborare cu un alt academician cunoscut la nivel mondial, cunoscutul oenolog de talie internationala Valeriu D. Cotea, de la Iasi, care, din pacate, a plecat dintre noi nu demult. Academicianul iesean, cu ocazia unei intalniri cu alti specialisti in domeniu a spus ca a fost initiatorul propunerii de dupunere a dosarului de candidatura la Academia Oamenilor de Stiinta, candidatura acceptata si primita cu respect de oamenii de stiinta. “Academicianul Valeriu D. Cotea s-a exprimat ca m-a propus, pentru a doua oara, impreuna cu acad. prof. Gheorghe Sin, presedintele Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR) si acad. prof. Nicolae Stefan, vicepresedinte – “impreuna - toti i-am dat si cate o recomandare sa devina membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania””.

Colegiul National Agricol, cu prof. dr. ing. Avram D. Tudosie – “o universitate zonala, un Montpellier sau o Sorbona a Romaniei”

Iata ce a mai spus atunci acad. Valeriu D. Cotea: “In cuvantul meu am precizat ca Avram D. Tudosie este o personalitate marcanta, cu peste 50 de activitate stiintifica si practica la inaltarea Podgoriei Husi si a Scolii sale viticole, infiintata pe 15 ianuarie 1908 de marele ministru al invatamantului - Spiru Haret, adus de ministrul husean N. Gh. Lupu atat la sfintirea scolii, pe 15 ianuarie 1908, cat si a Vinotecii, pe 15 februarie 1909…Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, ca si ceilalti inaintasi ca Gheorghe Ghiorghiu, Constantin Hogas, Gheorghe Bivol, Gheorghe Baltatu si altii au trait in miezul podgoriei si scolii viticole, asa cum preciza si N. Iorga – ca scoala viticola s-a nascut pentru podgorie si podgoria straluceste prin scoala viticola. In ultimii 50 de ani, celebrul Colegiu National Agricol a devenit o “universitate zonala, un Montpellier sau o Sorbona a Romaniei (acad. prof. univ. Milu Oslobeanu si prof. dr. ing. Teodor Bejan). Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie - in cei 50 de ani de slujire a scolii a inaltat podgoria Husi, multi-milenara, care imprejmuieste patriarhalul oras Husi, ca un amfiteatru natural, fara rival pe plan national” (Mihai Ralea). Aici, Avram D. Tudosie a depasit 50 de ani de activitate, edificand cateva obiectiva patrimoniale monumentale, de talie nationala, precum: Muzeul Viti-Vinicol, fara egla pe plan national (I.C. Teodorescu 1966 si C. Giurescu, 1975); Vinoteca noua, din microcomplexul vinicol – “o adevarata bijuterie arhitectonica nationala” (acad. Cezar Lazarescu, rectorul Academiei de Arhitectura din Bucuresti, cu o capacitate de 25 de vagoane, in sticle; Vinoteca Veche, din 1936, a fost extinsa si modernizata, pe dinafara bahic si voievodal sculptata, iar pe dianuntru cu stelaje columnare si pictata cu aforisme, ca o icoana real decoarata (acad. C. Ciopraga si acad. Constantin Toma). Ambele adapostind acum Vinoteca Nationala, 35.000 de sticle cu vin, din toate podgoriile romanesti – datorita marelui patriot husean, Mihai Ralea”. De asemenea, printre realizarile profesorului Tudosie se mai numara: “istorica Busuioaca de Bohotin – Husi –printesa noastra providential a fost revitalizata si optim tehnologizata, incat la Atena si Paris a fost premiata, ca vin licoros muscat – aromat si roza, a Scolii de creatie a Husilor si revelatie nationala”; O noua ferma viticola de 30 de hectare, pe langa cea experimental, de 8,5 hectare”. Insa foarte importanta este si elaborarea de catre prof. dr. ing. Avram D. Tudosie a unei adevarate opera culturale viti-vinicole, de 30 de cartire si peste 1000 de studii si articole, fiind declarat cel mai prolific specialist din tara in profesia sa, dar si in domeniul literar, avand in vedere ca a tiparit si carti cum e Ambrozie si nectar, scrisa in colaborare cu poetul Ion Alexandru Anghelus. Toate aceste infaptuiri material si spiritual, alaturi de licorile inmiresmate au fost elogiate de peste 2000 de notabilitati in cartile de onoare, in scrierile lor…Sau cum scria acad. prof. Mircea Oprean: “prin acest ritual am “reinaviat marii nostril inaintasi si voievozi, de la Stefan Cel Mare, la Dimitrie Cantemir, A. I. Cuza si M. Kogalniceanu - portretizati in piatra pe fatada Vinotecii Nationale vechi, voievozi care la Husi isi revigorau elanul”.

Portret prof. dr. ing. Avram D. Tudosie

S-a nascut la 14 martie 1931 in satul Cermegesti, jud. Valcea, intr-o familie cu 6 copii. A facut liceul la Dragasani, o zona viticola, asa incat a urmat cursurile Facultatii de Horticultura si Viticultura din Bucuresti. In 1971 si-a sustinut lucrarea de doctorat. Dupa un stagiu la Odobesti, unde a fost in conducerea institutiei, din 1964 se transfera la Liceul Agroindustrial din Husi. Aici a fost un profesor extraordinar, ocupandu-se, de asemenea si de activitatea de cercetare, pana la pensionarea sa in 1994. Dar chiar si dupa ce a iesit la pensie, nu si-a intrerupt activitatile legate de specialitatea sa, continuand sa publice carti si facand cercetari in domeniul viti-vinicol. "Desi nu s-a nascut la Husi, a vietuit in acest oras-podgorie si s-a identificat mai mult decat oricare cu localitatea, fiind destoinic exponent al intelectualitatii acesteia. Aici s-a bucurat de o recunoastere pe care o dorea si o merita cu prisosinta", a scris acad. prof. univ. dr. Valeriu D. Cotea. Scoala Viticola din Husi este un templu al invatamantului, acolo i-a placut profesorului Tudosie sa aiba o activitate academica la cel mai inalt nivel, chiar daca Husiul este un frumos oras de provincie. El este cel care a pus bazele Muzeului Vini-viticol din Husi, muzeu ce cuprinde peste 500 de obiecte pretioase prin valoarea lor de reprezentare. A completat colectia de obiecte si unelte vitivinicole cu o sala cu 150 de figuri zoomorfe si antropomorfe din butuci naturali de vita de vie. De asemenea, este cel care amenajeaza si modernizeaza vechea crama-pivnita, adaugand o sala-laborator de prezentare si degustare a vinurilor. A infiintat o vinoteca unica in tara colectionand vinuri din podgoria Husi si din majoritatea podgoriilor din tara. Ca oenolog s-a impus la nivel national prin elaborarea Tehnologiei de producere a vinului aromat din Busuioaca de Bohotin-Husi, precum si cea de preparare a vinului Vermut extraaromatizat de Husi precum si a Tehnologiei vinurilor semioxidative (omoloage celebrelor vinuri straine: Porto, Malaga, Marsala, Madera, Cahors).

Activitatea publicistica a profesorului Tudosie este prodigioasa. A publicat peste 400 de articole, studii si lucrari stiintifice in diferite reviste si ziare, precum si 21 de carti dintre care 10 sunt de stiinta si 11 de literatura. Dintre titluri amintim: Metode noi in viticultura pe nisipuri (1963); Podgorii si vinuri in judetul Vaslui (1964); Studiul comparativ al soiurilor pentru obtinerea vinurilor aromate-colorate in podgoria Husilor(1974);Cltura vitei de vie si producerea vinului in gospodarie (1981); Busuioaca de Bohotin de la origini si pana in prezent, si obtinerea vinurilor aromat-roze (1983); Vita de vie, rod al pamantului si al muncii (1989, reeditata la Chisinau la 1992); Via si vinul (1994); Ambrozie si nectar (1978); Vinul in intelepciunea omenirii (1980); Vinuri in stiinta si imnuri bahice (1981); Pe dealuri dogorite de podgorii (1982); Podgoriile romanesti in literatura (1985); Dictionar viti-vinicol literar-aforistic si anecdotic-umoristic (1996); Degustarea romantata a vinurilor(1999); Via si vinul in literatura (2000).