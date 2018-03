Adriana Săftoiu: Ludovic, puterea e intotdeauna cel mai bun test pentru caracter!

PNL e în fierbare după excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid. După ce Alina Gorghiu a criticat decizia conducerii liberale, un alt nume sonor face același lucru. Este vorba despre Adriana Săftoiu.

"... colegii mei considera ca e mult mai important să participe la ședințe de partid, mai ales când trebuie exclusi unii colegi (vai, draga Ludovic, cât de critic ai fost la adresa foștilor președinți Tariceanu și Antonescu), decât la activitatea parlamentară! E pernicios și modul in care suprapunem ședințele de partid peste activitatea parlamentară, dar și modul in care sunt motivate excluderile! Sunt motive mult mai serioase, decât cele imputate colegilor propusi acum pentru excludere, care ar trebui sa ne facă să lăsam capul in jos!

Cam atâția mai eram in plen la finalul ședinței!

Pana acum, nu m-am inselat in predictii. Cand spuneam ca alianta cu PSD, adica USL, e o minciuna pe termen scurt pentru PNL, si ca niciodata Crin Antonescu nu va fi nominalizat ca si candidat al acestei aliante...am fost exclusa din PNL. Am lasat scorul, in plic inchis, unui coleg PNL. Ne-am reintalnit in 2014 si a oferit cafeaua turceasca.

Am lasat si astazi un plic inchis pentru 2019. As vrea sa pierd. Dar, si dupa ziua de astazi, sanse mici.

Ludovic, puterea e intotdeauna cel mai bun test pentru caracter. Inclusiv pentru cei care acum iti recita partitura.", a scris Săftoiu, pe Facebook.

Antena 3