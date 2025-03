Rezultate Loto 13 martie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 13 martie 2025:

Loto 6 din 49: 17, 32, 15, 1, 7, 19

Loto 5 din 40: 35, 15, 13, 19, 20, 16

JOKER: / 31, 13, 8, 17, 15 +8

Noroc: 4, 6, 4, 0, 9, 4, 9

Noroc Plus: 2, 3, 9, 5, 1, 6

Super Noroc: 4, 9, 9, 7, 7, 6

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 25,27 milioane de lei (peste 5,08 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,95 milioane de lei (peste 2,60 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,13 milioane de lei (peste 2,64 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 330.800 de lei (peste 66.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 252.000 de lei (peste 50.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 300.000 de lei (peste 60.500 de euro).

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 51.789,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Poiana Campina, judetul Prahova.

La tragerea principala Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 98.105,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Arad.

La tragerea suplimentara Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 52.426,94 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Super Noroc s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 81.763,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Nehoiu, judetul Buzau.