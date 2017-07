Au bani de dat. Cine sunt datornicii Parlamentului 

DIANA OROS

Ultimele declaraţii de avere depuse de senatori şi deputaţi arată că mulţi dintre parlamentari sunt înglodaţi în datorii. Aleşii poporului au datorii totale de aproape 20 milioane de euro, majoritatea politicienilor având credite ipotecare, credite de nevoi personale sau împrumuturi scadente către apropiaţi.

Cel mai îndatorat parla­mentar din actuala legislatură este fostul ministru al Finanţelor şi al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Proaspăt numit consilier onorific al premierului Mihai Tudose, senatorul PSD de Tulcea are datorii totale de peste 860.000 de euro. Teodorovici are un credit ipotecar în valoare de peste 364.000 de euro scadent în anul 2045 şi un altul de 152.000 de euro scadent în 2033. Fostul ministru mai are un credit de nevoi cu ipotecă în valoare de 229.000 de euro scadent în 2045 şi două contracte de împrumut, unul de 100.000 de euro şi altul de 75.000 de lei (16.394 euro) scadente în 2021. Printre marii datornici ai Parlamentului se regăseşte şi Rovana Plumb, deputat PSD de Dâmboviţa şi ministru delegat pentru Fonduri Europene în Cabinetul Tudose. Fostul ministru al Muncii din Guvernul Ponta are un credit de 800.000 de euro scadent în anul 2030 la o bancă din Bucureşti. Datorii uriaşe are şi deputatul PSD de Maramureş Sorin-Ovidiu Bota. Pesedistul are de returnat peste 640.000 de euro către două bănci şi societatea comercială Build&PR Consulting. Unul dintre creditele la bănci, în valoare de 35.000 de euro, are scadenţa în acest an, iar un alt credit de 450.000 de euro trebuie returnat până în 2038. Bani de dat a r e ş i n o u l prim-vicepreşe­dinte PNL Iulian Dumitrescu. Senatorul PNL de Prahova are un credit bancar de peste 162.000 de euro scadent în 2036 şi trei împrumuturi de returnat către apropiaţi: unul de 100.000 de euro, unul de 180.000 de dolari şi altul de 300.000 de lei. Un alt liberal înglodat în datorii este deputatul PNL de Constanţa Robert-Aurel Boroianu. Acesta şi-a trecut în declaraţia de avere un credit bancar în valoare de 485.000 de franci elveţieni pe numele soţiei scadent în 2026 şi alte două împrumuturi, unul de 40.000 de euro scadent anul viitor şi altul de 150.000 de lei (32.789 euro) scadent anul acesta. În total, liberalul ar avea de plătit aproape 514.000 de euro.

Fost ministru al Finanţelor, plin și el de datorii

Dator vândut este şi Viorel Ştefan, fostul ministru al Finan­ţelor din Guvernul Grindeanu. Deputat PSD de Galaţi, social-de­mocratul are datorii totale de aproape 400.000 de euro. Aflat la al şaselea mandat, Ştefan are de achitat 110.000 de dolari unei persoane fizice până în anul 2019, un credit bancar de 1.350.000 de lei (295.107 euro) până în 2024 şi un card de credit în valoare de peste 30.000 de lei. Aproape 396.000 de euro are de plătit şi deputatul PMP Valeriu Steriu. Fostul lider UNPR trebuie să achite până în anul 2037 două ipoteci în valoare de peste 380.000 de euro, iar până anul viitor are de plătit 15.000 de euro pentru o casă cu teren cumpărate în rate în satul Şinca Veche din judeţul Braşov. Ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social, Gabriel Petrea, are şi el datorii în valoare totală de aproape 378.000 de euro. Deputatul PSD are cinci credite bancare, două în valoare de peste 164.000 de euro şi alte trei în valoare de 151.500 de lei, scadente între 2017 şi 2043. De asemenea, în 2018 şi 2021, Petrea are de achitat două împrumuturi în valoare totală de aproape 180.000 de euro. Fostul vicepre­mier Daniel Constantin, devenit deputat independent după exclu­derea din ALDE, se regăseşte şi el printre datornicii Parlamentului. Deputatul are de rambursat două credite bancare, unul în valoare de 225.000 de lei scadent în 2031 şi altul de 44.000 de lei scadent în 2021. Pe lângă acestea, Constantin mai are o datorie în valoare de 295.000 de euro care datează din anul 2008 către o persoană fizică. O parte de 100.000 de euro din aceasta ar fi trebuit achitată în 2016, iar restul de 195.000 de euro are scadenţa anul acesta.