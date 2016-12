Băsescu, despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu: Lasă suspiciuni serioase; Dragnea a cedat

Nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier "lasă suspiciuni serioase", având în vedere că a urmat cursurile Academiei de Informaţii, a afirmat, miercuri, preşedintele PMP, Traian Băsescu, adăugând că liderul PSD a ''cedat după o propunere absolut neinspirată''.



"Eu aş trage o concluzie scurtă. Dragnea a cedat după o propunere absolut neinspirată, vulnerabilă, în primă fază. Acum se pare că vrea să dea satisfacţie: Bine, vă pun omul ăsta, lăsaţi-mă să fac Guvernul". Nu aş fi mers pe ideea asta, dar decizia este tot la preşedintele Iohannis. Vrea să treacă la un proces de desereizare a politicului sau nu", a spus Băsescu, la România Tv.



El a susţinut că depinde de preşedintele Iohannis dacă vrea sau nu "un proces de desereizare" a guvernului.



"Depinde de preşedinte. Dacă vrea un proces de desereizare a guvernului, îi va fi foarte greu să accepte şi această propunere. Eu în locul preşedintelui aş lua ordinele emise de domnul Grindeanu, cât a fost ministrul Comunicaţiilor, să vedem dacă are legătură cu facilităţi create pentru instituţii de tip SRI sau alte instituţii. Eu am spus înainte să-mi termin mandatul, pentru că am simţit lucrurile acestea: structurile de informaţii au devenit impregnate în toate instituţiile statului. Trebuie pus capăt acestei extinderi a influenţei instituţiilor de informaţii, iar politicul să-şi facă treaba", a subliniat Băsescu.



Liderul PMP a explicat de ce nominalizarea lui Grindeanu este "nepotrivită": "Nu înţeleg de ce oameni tineri, cum este Grindeanu, care a fost în Comisia de supraveghere a serviciilor de informaţii, a simţit nevoia să facă cursuri la Academia de Informaţii. Academia Naţională de Informaţii nu este şcoală de maiştri şi cam ştiu ce elevi vor să le vină acolo şi ce să studieze", a punctat el.



În opinia sa, şeful statului ar trebui să găsească o formulă şi să discute cu liderii PSD şi ALDE.



"Dacă prima nominalizare a fost o prostie crasă în capul lui Dragnea, a doua este o eroare politică care nu poate fi îndreptată doar în parteneriat cu preşedintele. Sigur, o eroare politică în mintea mea care spun: prea multă implicare a serviciilor secrete în instituţiile politice. Preşedintele Iohannis ar fi trebuit să găsească o formulă să discute cu cei doi lideri. Dar, atenţie: Dragnea i-a întins o soluţie pe care serviciile secrete o vor, o acceptă pentru că a fost ministrul Comunicaţiilor şi a făcut şi Academia de Informaţii. Este în regulă, depinde de decizia preşedintelui - vrea desereizarea guvernului sau nu", a mai spus Băsescu.



Totodată, el a susţinut că în locul liderilor PSD şi ALDE ar fi insistat să sune pe numărul oficial al preşedintelui, pentru a discuta despre desemnarea premierului. "Cred că lipsa dialogului şi orgoliile exagerate şi ameninţările sunt o greşeală în momentul de faţă, în momentul în care României îi merge bine. Eu aş fi insistat. Sunam pe numărul oficial al preşedintelui, nu pe mobil. Se consemna la cabinet că a sunat Dragnea şi Tăriceanu care îi cer preşedintelui o discuţie în vederea desemnării premierului. Punct. Deşi ar fi fost corect ca preşedintele să sune primul, el este cel mai mare", conchis Băsescu.

Sursa - AGERPRES