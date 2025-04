Uniunea Salvați Nicușor: Puci progresist, cu trei săptămâni înaintea alegerilor

Mișcare fără precedent pe scena politică, în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, cu mai puțin de o lună înainte de primul tur de scrutin. Partidul Uniunea Salvați România și-a „aruncat” pe scări propriul candidat la aceste alegeri prezidențiale, candidat care, la alegerile anulate din toamna a anului trecut, a reușit să acceadă în turul al doilea. Asta, pentru a-l susține politic, dar și financiar pe independentul Nicușor Dan. Autorii demersului au mers până acolo încât, odată cu retragerea sprijinului politic pentru Elena Lasconi, au anunțat că i-au tăiat și finanțarea campanie, pentru ca banii să ajungă tot în campania lui Nicușor Dan. Numai că, paradoxal, acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal. Elena Lasconi a anunțat că nu se va retrage din cursa prezidențială.

Artizanii acestui „puci” sunt fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, ex-primarul Brașovului, Allen Coliban, liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, la care s-ar adăuga, potrivit unor surse politice, și celebrul Vlad Voiculescu.

Acestui grup i s-au alăturat mai mulți lideri USR care, până la începutul acestei săptămâni, au susținut că partidul are un singur candidat certificat și validat de către congres, în persoana Elenei Lasconi. Este vorba despre Corina Atanasiu, Irinel Darău, Radu Miruță, Stelian Ion ori Oana Țoiu.

Ieri, Clotilde Armand a convocat o ședință a Biroului Permanent al USR, în care s-a adus în discuție situația rezultatelor măsurătorilor sociologice comandate de către partid în vederea șanselor formațiunii și ale potențialilor candidați la alegerile prezidențiale din anul 2025.

Nu au lăsat-o să prezideze ședința

Conform statutului, ședințele de Birou Permanent sunt prezidate de către președintele USR, dacă este prezent. Elena Lasconi a participat la această ședință, însă nu a fost lăsată să prezideze. Lucrările au fost conduse de către Dominic Fritz care, dându-i cuvântul lui Ionuț Moșteanu, a pus în discuție convocarea Comitetului Politic, pentru a retrage sprijinul Elenei Lasconi pentru alegerile prezidențiale și pentru suspendarea finanțării campaniei electorale a acesteia, pentru ca banii să meargă în campania electorală a lui Nicușor Dan.

„Având în vedere rezultatele măsurătorilor sociologice comandate de USR în vederea elaborării șanselor formațiunii și ale potențialilor candidați la alegerile prezidențiale din mai 2025, există riscul identificat ca în turul al doilea să acceadă candidații George Simion și Victor Ponta, opțiune considerată inacceptabilă valorilor democratice și europene asumate de către USR, interesul major al României este de a evita un astfel de scenariu public, cu potențial destabilizator pentru democrația românească”, se arată în decizia adoptată de Biroul Național. Astfel, se mai arată că, în temeiul articolelor 51, 53, 54 și 55 din Statutul USR, care conferă Biroului Național atribuția de a convoca Consiliul Politic, s-a luat hotărârea convocării Consiliului Național al USR în termen de 15 zile de la adoptarea acestei decizii, respectiv joi, 24 aprilie 2025, în format online.

Buletinele de vot au fost deja tipărite, cu Lasconi pe poziția a treia

Pe ordinea de zi a acestui Consiliu Național se află, cu titlu principal, „dezbaterea și votul asupra oportunității susținerii candidaturii unui candidat independent la Președinția României”. Adică a lui Nicușor Dan.

Ei bine, această decizie frizează absurdul. Pe de o parte, USR renunță la susținerea propriului președinte pentru funcția prezidențială. În al doilea rând, Elena Lasconi este singurul candidat proeuropean care, la alegerile prezidențiale din anul 2024, a reușit să acceadă în turul al doilea. Mai mult, la momentul în care Elena Lasconi a preluat conducerea partidului, USR se afla la o intenție de vot de 8%, reușind ca, la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, să aducă partidul la un scor de 12 procente.

Nici partea tehnică nu justifică în vreun fel acest demers fără precedent. Potrivit articolului 80 alineat 3 din Statutul USR, „Congresul desemnează, prin vot secret, candidatul partidului la alegerile prezidențiale”, lucru care s-a întâmplat în toamna anului trecut, când Elena Lasconi a fost validată. Luna trecută, USR și-a desemnat, în baza rezoluției aceluiași congres, candidatul la alegerile prezidențiale din mai 2025, în persoana aceleiași Elena Lasconi. Nu a existat un alt congres care să stabilească alt traseu. În temeiul acestei decizii, Lasconi a strâns semnături și a devenit, oficial, candidat înscris la Biroul Electoral Central din partea USR, cu tot cu semnul electoral al partidului, înscris pe buletinele de vot de la scrutinul din data de 4 mai 2025, pe prima pagină, la poziția a treia.

Alba-neagra cu banii de campanie

Decizia oficială de a renunța la susținerea Elenei Lasconi va fi luată pe 24 aprilie, cu zece zile înainte de ziua votului. Însă jocurile par deja făcute, USR merge și mai departe și îi blochează acesteia accesul la fondurile de campanie, care ar trebui să meargă la Nicușor Dan. Problema este că, potrivit articolului 28, litera „d” din Legea nr. 334.2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, „cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să fie efectuate de competitorii electorali numai pentru promovarea candidaților și a programelor proprii”. Cu alte cuvinte, atât timp cât Elena Lasconi se află pe buletinul de vot și nu se retrage din cursă, orice sumă de bani cheltuită de către USR în folosul lui Nicușor Dan nu va putea fi rambursată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

De altfel, Elena Lasconi a devoalat acest puci încă de marți seară, când a publicat pe un grup intern al partidului că „de mai bine de nouă luni sunt supusă presiunilor sistemului de a mă retrage din cursa prezidențială. A urmat candidatura lui Nicușor Dan, care a declarat că nu va candida, care a mințit de mai multe ori, chiar și când a spus că a anunțat USR de intenția lui. A urmat invazia sondajelor, prin care sistemul ne explică cine ar avea șanse. Nicușor Dan va fi președintele marionetă, o variantă mai nefericită a lui Iohannis”, a reacționat președinta USR, înainte ca acest puci să fie devoalat public.

Șefa USR nu se retrage și își întreabă colegii „cât e darul”

După decizia colegilor din USR, Elena LAsconi a declarat: „Categoric, nu mă retrag (din cursa prezidențială - n.red.) și acum sunt mai hotărâtă ca oricând. Adică sunt mai hotărâtă decât anul trecut, pentru că îmi dau seama cât de putred este acest sistem și mă aștept și la alte forme de presiune în continuare. Deci mă pot aștepta la absolut orice. I-aș întreba pe colegii mei cât e darul și cine îl dă pentru că îl susțin pe Nicușor Dan. Cred că suntem într-un moment atât de sensibil din punct de vedere geopolitic, într-un moment atât de greu pentru societatea românească, care e la un pas de implozie. Oamenii s-au săturat de atâta nedreptate, s-au săturat să o ducă de azi pe mâine. Eu știu că o să încerce să îmi ia inclusiv banii pentru campanie. Eu n-am nevoie bani, eu am nevoie alături de mine de oameni curajoși. Nu am de gând să mă retrag și voi lupta cu toată ființa mea”.

„Când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Eu nu sunt făcută pentru lupte mici. Toată viața mea am luptat și am convingerea că voi fi cel mai bun președinte al României, pentru că eu voi putea lupta pentru nedreptățile oamenilor”, a conchis Elena Lasconi.

