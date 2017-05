Ce opțiuni are PSD pentru alegerile din 2019 

TINA TUCUI / AGERPRES FOTO

Prezidenţialele din 2019 au devenit prioritatea numărul unu în Kiseleff, în condiţiile în care PSD nu s-a mai atins de Palatul Cotroceni din decembrie 2004, data la care Ion Iliescu îşi încheia ultimul mandat ca preşedinte. Dacă liberalii vor miza, aproape sigur, pe mâna lui Klaus Iohannis, social-democraţii au mai multe variante de candidaţi. Pe lângă Gabriela Firea şi Liviu Dragnea, cotaţi deocamdată ca favoriţi, în cărţi ar putea intra, în funcţie de context, şi „looserii” din 2009 şi 2014, Mircea Geoană şi Victor Ponta.

Prezidenţiabilul PSD din 2019 va trebui să rupă „blestemul” abătut asupra social-democraţilor din 2000, anul în care Ion Iliescu devenea ultimul preşedinte roşu al României, după o finală isto-rică împotriva lui Corneliu Vadim Tudor. În noiembrie 2019, candi-datul PSD se va duela, cel mai probabil, cu Klaus Iohannis, susţinut de liberali în cursa pentru al doilea mandat. Dacă în PNL strategia pare deja bătută în cuie, discuţia despre preziden-ţiabilul PSD este una influenţată de mai multe variabile. Deocam-dată, există doi favoriţi la nomi-nalizare, Liviu Dragnea şi Gabriela Firea, însă echilibrul de forţe din PSD s-ar putea schimba radical în funcţie de evoluţia scenei politice până în 2019. Firea, cel mai bine în sondaje În acest moment, primarul Capitalei, Gabriela Firea, este pesedistul cotat cel mai bine în sondaje şi politicianul legitimat de cel mai mare număr de voturi după preşedintele Klaus Iohannis. Potrivit unui sondaj Avangarde, Firea s-ar bucura astăzi de o încre-dere de 59% în rândul alegătorilor şi ar câştiga la patru procente distanţă o finală prezidenţială cu Klaus Iohannis (44%-40%). Fosta jurnalistă susţine totuşi că „sub nicio formă nu se va putea juca un meci final Firea- I o h a n n i s î n campania pentru prezidenţiale”, motivul fiind acela că vrea să-şi ducă la bun sfârşit mandatul de edil al Capitalei, care expiră în 2020. În iunie 2016, Firea a devenit primar general cu votul a 246.553 de bucureşteni. Dacă va candida în 2019, Firea ar fi prima femeie lansată de PSD în cursa pentru Cotroceni, ceilalţi candidaţi fiind, pe rând, Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană şi Victor Ponta. Cu sabia deasupra capului Ordonanţa 13 şi protestele antiguvernamentale din februarie au dus la o prăbuşire dramatică a liderului PSD în sondaje. Dacă partidul a rămas la 45%, scorul obţinut la parlamentare, Dragnea a scăzut mult sub media PSD, undeva la circa 20% grad de încredere, potrivit sociologului Alin Teodorescu, ceea ce arată că românii l-au identificat drept autorul moral al ordonanţei care dezincrimina corupţia. Prăbuşit în sondaje şi considerat „premierul din umbră”, Dragnea s-a lansat în ultima vreme într-o adevărată campanie de reabilitare, imaginile cu liderul PSD în costum popular sau gustând cu poftă dintr-o roşie zemoasă fiind gândite de consultanţii israelieni pentru a mai recupera din daunele produse după primele cinci luni de guvernare. Imaginea de „bun român” şi „fiu al poporului”, ar putea fi anulată însă de o nouă condamnare la Instanţa supremă, ceea ce l-ar scoate definitiv pe Dragnea din calculele pentru 2019. Patru dintre inculpaţii din dosarul în care şeful PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi fals intelectual şi-au recunoscut deja faptele, iar mărturia fostului director al DGASPC Teleorman, Floarea Alescu, a fost destul de acuzatoare la ultimul termen al procesului. Condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumul, liderul PSD ar putea ajunge după gratii chiar şi în cazul unei noi sentinţe cu suspendare în al doilea proces. Potrivit noului Cod Penal, cele două pedepse cu suspendare s-ar aduna, ar fi suplimentate cu un spor obliga toriu, iar condamnarea s-ar transforma într-una cu executare dacă totalul ar depăşi cinci ani. Cu toate acestea, dacă Legea 90/2001 le interzice condamnaţilor să facă parte din Guvern, în acest moment nu există o interdicţie similară pentru candidatura la prezidenţiale. Ar fi, însă, pentru prima dată în istorie când o persoană condamnată definitiv în două dosare ar candida pentru funcţia supremă în stat. Mai mult, Dragnea se află în proces de reabilitare până în 2020 în urma condamnării din dosarul Referendumul. Preşedintele PSD le-a cerut recent liderilor UDMR să îndemne comunitatea maghiară să voteze candidatul PSD la alegerile din 2019 şi a făcut săptămâna aceasta o profeţie, anticipând că viitorul preşedinte al României va fi „tot un ales local”. Liderul PSD a condus vreme de 12 ani Consiliul Judeţean Teleorman, ajungând deputat în 2012.

Victor Ponta stă la pândă

De o eventuală condamnare cu executare a liderului PSD ar putea profita, în ultimă instanţă, fostul premier Victor Ponta, cel care se bucură încă de simpatia unei facţiuni importante din partid. Surse din PSD susţin că Ponta, care îl vânează în declaraţii pe „cârmaciul din Teleorman”, ar putea reveni la butoane dacă Dragnea ajunge după gratii. Procesul liderului social-democrat se af lă deocamdată la completul de trei judecători al ÎCCJ, o decizie finală fiind preconizată abia în a doua jumătate a anului viitor. Ponta are şi el probleme cu Justiţia, fiind judecat la ÎCCJ în dosarul Rovinari-Turceni şi urmărit penal în cazul Ghiţă-Ponta-Blair. Fostul premier îl surclasează însă pe Liviu Dragnea în sondaje, fiind cotat de Avangarde la 39% încredere, sub C.P. Tăriceanu (44%), dar peste Dacian Cioloş (35%) şi Traian Băsescu (22%).

„Mihaela, dragostea mea”

Dacă Liviu Dragnea şi Gabriela Firea nu vor candida peste doi ani, o variantă-surpriză pentru PSD ar putea fi Mircea Geoană, învinsul intrat în legendă în noaptea de 6 decembrie 2009, cu celebra replică: „Mihaela, dragostea mea…”. „Comis i a parlamentară de anchetă pentru alegerile din 2009 pare făcută şi pentru recredibilizarea/reevaluarea/resuscitarea lui Mircea Geoană. PSD n-are candidat la prezidenţialele din 2019. Geoană ar putea fi o variantă, mai ales dacă în următorii ani va fi căinat gen „Săracu' de el, a câştigat în 2009, dar l-a înfrânt Sistemul!”. Vom vedea. Răbdare şi tutun, dar flerul meu îmi spune că pe aici suntem”, susţine Robert Turcescu. Deputatul PMP a fost moderatorul dezbaterii televizate din 2009 dintre Geoană şi Băsescu, fiind martorul celebrului moment în care Băsescu l-a întrebat pe liderul PSD ce a căutat la Vântu acasă. În funcţie de concluzia comisiei de anchetă, care ar putea acredita ideea că alegerile din 2009 au fost fraudate, Geoană va fi resuscitat de PSD, mai ales că Liviu Dragnea a pledat pentru reactivarea acestuia pe motiv că „este păcat să se piardă o asemenea expertiză”. Fost ambasador al României la Washington, Geoană are un avantaj printre pesedişti, fiind văzut cu ochi buni peste Ocean.