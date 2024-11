Pacienții români, sfidați de medici. Cum a murit un adolescent după ce șase medici au refuzat să îl opereze

Unul din cazurile tragice, și din păcate tot mai dese, provocate de disprețul și indiferența medicilor este al unui adolescent de 16 ani care a murit după ce a fost consultat de șase medici care au refuzat să-l opereze. După moartea băiatului, doi medici au primit amendă. Și asta este tot.

Copilul a fost internat cu peritonită la spitalul din Târgu Jiu. Un lanț de erori a dus la o tragedie care putea fi evitată. Băiatul a fost văzut de cel puțin 6 medici dar nu a fost operat pentru că în spital nu exista un chirurg pediatru. Mai mult, nu fost trimis de urgenţă cu salvarea la Craiova pentru că la Ambulanţă nu era niciun medic de gardă.

Cauza morții adolescentului de 16 ani

Legiștii au stabilit că peritonita i-a adus sfârșitul.

"De 48 de ore se spărsese in el si nu mai putea sa faca nimic, si cica a dat si in peritonita. Si daca il salva cica nu mai era om, ramanea cu ea, nu mai putea sa digere mancare", spune sora băiatului.

Cum a murit adolescentul așteptând ambulanța

Andrei a murit așteptând să vină salvarea de la Craiova. În Gorj nu era niciun chirurg pediatru care sa-l opereze şi niciun medic de gardă la Ambulanță pentru că nu este personal suficient. Acestea sunt scuzele.

Reporter: Nu putea fi solicitat un medic de acasa pentru a duce acest copil la spitalul de la Craiova?

Tiberiu Tătaru, manager Serviciul Judetean de Ambulanță Gorj: Categoric că putea fi solicitat şi acest lucru, doar că eu am fost informat la ora 22.50. Am sunat imediat şi am aflat că ambulanţa de la Dolj plecase de 40 de minute.

Toți medicii care au văzut copilul în acea seară, de la UPU până la Cardiologie, Radiologie, Neurologie, ATI și Chirurgie, vor avea de dat explicații. Însă medicii rar sunt trași la răspundere în România.

Medici sancţionaţi superficial

DSP a dat primele sancțiuni. Medicul chirurg și cel de gardă de la UPU au fost sancţionaţi fiecare cu câte 3.000 de lei amendă. Doctoriţa de la Primiri Urgenţe a mai fost cercetată în urmă cu zece ani pentru malpraxis.

Într-o postare pe Facebook, medicul chirurg de la spitalul din Târgu Jiu a explicat refuzul de a opera copilul.

"Ca medic, cu ani de experiență, cu mii de cazuri ajung în situaţia să mă întreb:

- să îl operez, depăşindu-mi competența, riscând să evolueze nefavorabil, să fiu acuzat că l-am operat nefiind de specialitate şi că nu l-am trimis la spital cu medici de chirurgie infantilă?

- să solicit transferul pacientului către spitalul cu medici de chirurgie infantilă, sperând să-i cresc şansele la viaţă?

Am ales a doua variantă", a scris acesta.

Președintele Colegiului Medicilor din România spune că orice caz care reprezintă o urgență medicală vitală trebuie tratat pe loc.

"Dacă este nevoie de o urgenţă sau intervenţie chirurgicală de urgenţă, liniile de gardă unul sau doi trebuie să asigure această urgenţă până pacientul este stabilizat", precizează Dumitru Vienescu, manager Spitalul Județean Târgu Jiu.

Adolescenul ar fi avut o şansă dacă ar fi fost transferat cu elicopterul la Craiova

Dupa aceasta tragedie, Spitalul Judetean Craiova vrea sa faca demersuri pentru infiintarea unei linii de garzi de chirurgie pediatrica. Pentru a fi aprobata de Ministerul Sănătății ar fi nevoie de patru specialisti. Deocamdata are doar unul, care, in prezent, se află in concediu medical.

Andrei ar fi avut o şansă dacă era transferat la Craiova cu elicopterul.

"Cel puţin partea de infrastructură este finalizată, mai sunt câteva săptămâni pentru cursuri în vederea pregătirii personalului de specialitate", spune Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu.

Lucrările au costat trei milioane de lei, bani de la Primăria Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj, transmite observatornews.ro.