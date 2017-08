Guvernul Tudose nu are încredere în bănci

Mai bine de jumătate dintre membrii Guvernului Tudo­se nu au încredere în bănci şi îşi ţin banii la saltea. Cel puţin asta reiese din declaraţiile de avere depuse de cei 28 de membri ai Cabinetului PSD-ALDE consultate de Jurna­lul Naţional. Nu mai puţin de 17 miniştri, inclusiv premie­rul, ministrul Finanţelor şi cel al Economiei, nu au depozite bancare. De altfel, şeful Executivului şi alţi miniştri nu au niciun fel de active financiare în sistemul bancar.

Premierul Mihai Tudose a declarat, recent, că banii depuşi de români în băncile care nu au profit nu sunt siguri, pentru că instituţiile bancare aflate în pier­dere riscă oricând să intre în faliment. Declaraţia lui Tudose a făcut ca Banca Naţională a României să reacţioneze rapid pentru a linişti deponenţii cuprinşi de incertitudine. BNR a dat asigurări că banii depuşi de români în bănci se află în sigu­ranţă, având în vedere că cea mai mare parte a depozitelor bancare sunt garantate prin lege. Neîncrederea premierului în sistemul bancar reiese şi din ultima declaraţie de avere depusă de acesta. Potrivit documentului, Mihai Tudose nu deţine niciun cont sau depozit bancar, nici măcar un cont curent în care să îşi încaseze salariul pe card. Practic, premierul României nu are niciun fel de legătură cu băncile din ţară sau cele din stră­inătate. Anul trecut, Tudose a încasat 70.318 lei în calitate de deputat, bani pe care i-a primit cel mai probabil în plic, dacă este să ne luăm după datele din decla­raţia de avere.

Alţi şase i-au urmat exemplul

Atitudinea premierului faţă de bănci este împărtăşită de peste jumătate dintre membrii Cabinetului. În afara lui Tudose, există alţi 16 miniştri care nu deţin depozite bancare. Printre aceştia se află nume grele de la Palatul Victoria, inclusiv minis­trul Finanţelor (Ionuţ Mişa), cel al Econo­miei (Mihai Fifor) sau cel pentru Mediul de Afaceri (Ilan Laufer). Pe lângă greii finan­ţelor, ceilalţi membri ai Guvernului care nu îşi ţin banii în bănci sunt: Marcel Ciolacu (vicepremier), Carmen Dan (Interne), Teodor Meleşcanu (Externe), Adrian Ţuţuianu (Apărare), Toma Petcu (Energie), Răzvan Cuc (Trans­porturi), Lucian Romaşcanu (Cultură), Marius Dunca (Tineret şi Sport), Mircea Titus Dobre (Turism), Gabriel Petrea (Consultare şi Dialog Social), Viorel Ilie (Relaţia cu Parla­mentul), Rovana Plumb (delegat pentru Fonduri Europene) şi Victor Negrescu (delegat pentru Afaceri Europene). Dintre aceştia, la fel ca premierul Mihai Tudose, miniştrii Carmen Dan, Teodor Meleşcanu, Toma Petcu, Marius Dunca, Rovana Plumb şi Gabriel Petrea nu au niciun fel de active financiare, deci nicio legătură cu sistemul bancar românesc sau străin. Ceilalţi membri ai Guvernului care nu au depozite deţin, totuşi, conturi curente, carduri de credit sau bani plasaţi în diverse fonduri bancare de investiţii.

Ministrul Bodog, „bancherul” de la Palatul Victoria

Ministrul care are cea mai mare încredere în sistemul bancar pare a fi Florian-Dorel Bodog. Şeful de la Sănătate are nu mai puţin de 11 depozite bancare, nouă conturi curente şi bani plasaţi în două fonduri de investiţii. Dintre cele 11 depozite, cinci îi aparţin ministrului şi şase celor două fiice ale sale, Ruxandra şi Teodora – câte trei fiecare. Florian Bodog are patru depozite în lei în valoare totală de aproape 57.000 de lei şi unul în euro în valoare de 2.300 de euro. Fiicele sale deţin, împreună, 116.000 de lei în depozite bancare. Vicepremierul Sevil Shhaideh deţine şi ea trei depo­zite bancare, toate la aceeaşi bancă, în valoare totală de 560.000 de lei. Graţiela Gavri­lescu, celălalt vicepremier, are şi ea un depozit în valoare de 18.500 de euro. Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, şi-a trecut în declaraţia de avere un cont curent şi două depozite bancare, unul de 6.700 de euro şi altul de peste 141.000 de lei. Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, are la o bancă active în valoare de 407 euro şi 101.000 de lei, însă nu a specificat clar dacă acestea sunt depozite sau conturi curente. Şi ministrul Agriculturii, Petre Daea, are 65.800 de lei într-un depozit bancar, în vreme ce ministrul Doina Pană deţine aproape 40.000 de lei într-un depozit deschis la o bancă. Lucian Georgescu, ministrul Cercetării, are trei depozite bancare: două în valoare totală de 253.000 de euro şi unul în valoare de 242.000 de lei. Ministrul Comunicaţiilor, Lucian Şova, are 32.000 de lei într-un depozit deschis în 2015. În fine, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, are patru depozite: două în valoare totală de peste 20.000 de euro şi două în valoare de peste 50.534 de dolari.

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, şi-a trecut în decla­raţia de avere 20.300 de lei într-un cont de eco-nomisire-creditare la o bancă pentru locuinţe.

Avem 36 de bănci acti­ve, 18 sunt pe profit şi 18 nu. Eu vă spun foar­te sincer şi-mi asum, o să ajungem până la a ieşi public şi a spune: dom'le, băncile astea nu au profit, de un an, de doi, de trei, de patru, nu ştiu dacă este foarte «safe» să vă ţineţi economiile acolo. Iertaţi-mă, e o bancă, dacă ea nu are profit, e pe pierdere, păi nu riscă să intre în faliment? Mihai Tudose, prim-ministru

„Tudose ține banii la borcan”

Senatorul PNL Florin Cîţu, fost trezorier al unei bănci comericale, a taxat dur decla­raţiile premierului Tudose în legătură cu banii românilor din depozitele bancare. „Decla­raţia iresponsabilă a lui Tudose generează efecte uşor de prevăzut. Imaginaţi-vă că, luân­du-l în serios pe Tudose, doar e prim-ministru, se reped oamenii să-şi retragă banii din bănci! Aşa se comportă un prim-ministru al unei ţări din UE? E clar că Tudose aparţine unei generaţii de politicieni care ţine banii la borcan, îngro­paţi în curte, nu la bănci. Pe înţelesul tuturor, după atacurile declarative la adresa băncilor din România, Tudose a sugerat deponenţilor băncilor să-şi retragă banii, ceea ce, nu doar în opinia mea, reprezintă o faptă penală”, a comentat vice­preşedintele PNL pentru buget şi politici fiscale.