Iohannis: Majoritatea PSD votează legi cu dedicaţie pentru Dragnea; este inadmisibil

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, referindu-se la modificările aduse în Parlament la Codul de procedură penală, că majoritatea PSD votează legi cu dedicaţie pentru liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, afirmând că este "pur şi simplu inadmisibil".



"Viteza, ca viteza. Am mai avut situaţii când s-a votat noaptea, nu vreau să spun ce s-a spus atunci despre viteza de vot. Rezultatul m-a întristat şi mă întristează. Vedem cu tot mai multă claritate că PSD nu doar încearcă să amputeze puterile preşedintelui, ci (...) şi puterile justiţiei, ceea ce este foarte, foarte grav. Şi dacă am avut legile Justiţiei, care m-am nemulţumit profund şi pe mulţi alţii la fel, acum vedem ceva nemaiîntâlnit în ultima vreme: majoritatea PSD votează legi pentru şeful lor, votează legi cu dedicaţie pentru Dragnea, ceea ce e pur şi simplu inadmisibil. Dacă citim aceste modificări la Codul de procedură penală, vedem că multe din ele sunt făcute cu dedicaţie, altele sunt făcute clar pentru a opri procurorii din investigaţii. Este inadmisibilă această abordare şi evident că voi folosi prerogativele constituţionale pentru a solicita o îmbunătăţire a acestui text", a susţinut Iohannis.



El nu a dorit să precizeze prevederile care ar fi în favoarea lui Liviu Dragnea, arătând că la momentul potrivit va scrie aceste chestiuni fie CCR, fie Parlamentului.



Şeful statului a subliniat că toţi oficialii cu care se întâlneşte îl chestionează cu privire la modificările legislative din domeniul justiţiei.



"Pot să fiu foarte franc. Toţi mă întreabă despre aceste modificări. Nu am intrat în detalii fiindcă procedura nu este finalizată şi nu este, după părerea mea, cazul să comentez aceste chestiuni pe articole şi pe fraze, însă pot să vă confirm că toţi musafirii mei s-au interesat şi sunt foarte îngrijoraţi de această abordare a PSD pe această lege care s-a votat aseară târziu", a explicat Iohannis.



El a spus că mai puţin se pune întrebarea cu privire la decizia în cazul procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

AGERPRES