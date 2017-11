Kovesi şi Macovei chiulesc în grup de la audieri

RADU TUTA / AGERPRES FOTO

O iniţiativă care împiedica suspendarea din funcție a funcționarilor publici trimiși în judecată pentru corupție a avut şi senatorul PNL Răducu Filipescu. Senatul a respins proiectul liberalului, însă a adoptat varianta „îmbunătăţită” depusă de UDMR.

Laura Codruţa Kovesi le-a transmis aleşilor din „Comisia Andronic” că ea nu deţine „informaţii şi/sau documente necesare clarificării împrejurărilor și cauzelor în care s-au produs evenimen­tele supuse cercetării parlamentare”. Este vorba despre „cina cea de taină”, organizată în sufrageria Generalului Oprea în noaptea finalei prezidenţiale din 6 decembrie 2009. Şefa DNA, care la acea vreme era procurorul general al României, a fost invitată din nou la audieri după ce Curtea Constituţională a decis, pe 3 octombrie, că este obligată să se prezinte în faţa Comisiei de anchetă. Deputatul PSD Liviu Pleşoianu, membru al Comisiei Andronic, consideră că prin răspunsul său, L.C. Kovesi „sfidează nu doar Parlamentul, ci și deciziile Curții Constituționale”, iar ministrul Justiţiei ar trebui să solicite cu celeritate revo­carea din funcție a şefei DNA. „Dacă Iohannis primește cererea de revocare și o respinge, înseamnă că sfidează la rândul său Parlamentul și deciziile CCR. Dacă Iohannis ignoră Constituția și deciziile Curții, atunci există toate temeiurile constituţionale pentru ca acesta să fie trimis la una dintre nenumăratele sale case”, adică să fie suspendat din funcţie, potrivit deputatului PSD.

Monica Macovei refuză şi ea

Tot ieri, fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, a anunţat că nu se va prezenta în faţa Comisiei de anchetă privind arhiva SIPA. Forul condus de senatorul PSD Şerban Nicolae o invitase pe Macovei pentru a da explicaţii refe­ritoare la desfiinţarea serviciului secret al Ministerului Justiţiei. Europarlamen­tarul a explicat că nu îşi dă „acordul de voință” prevăzut de Legea nr. 96/2006, în condiţiile în care persoana invitată poate refuza audierea dacă nu lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celor­lalte organe ale administraţiei publice. „Pentru românii pe care îi respect, spun din nou: nu am primit nicio informație din arhiva DGPA/SIPA, nu am primit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am văzut și citit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/ SIPA, nu am copiat niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am sustras niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat și distrus niciun hard-disk, nu am dat nimănui ordin să sustragă, să distrugă, să copieze vreun dosar din arhiva DGPA/SIPA sau hard-disk”, a transmis Macovei. Fostul ministru al Justiţiei a mai spus că a decis desfiinţarea SIPA „tocmai din cauza informațiilor publice privind modul în care Rodica Stănoiu și securiștii care au condus SIPA au folosit acest serviciu pentru șantajarea magistraților”.

