Ne aşteaptă toamna frământărilor parlamentare

Sesiunea parlamentară care va începe la 1 septembrie va marca primele mişcări de trupe cu adevărat importante din această legislatură. Dacă în timpul verii au existat negocieri intense între majori­tatea forţelor politice pentru racolarea de aleşi, toamna care urmează va aduce cu sine şi primele permutări concrete între Putere şi Opoziţie. Se prefigurează, astfel, o reconfigurare a echili­brului de forţe şi apariţia unui nou actor pe scena partidelor parlamentare.

Rămas fără şase deputaţi după prima sesiune a anului (cinci din aripa Constantin, plus Remus Borza), partidul lui C.P. Tăriceanu îşi va continua, aproape sigur, hemoragia parla­mentară. Liberalii au negociat în cursul verii cu mulţi dintre parlamentarii ALDE şi n-ar fi exclus ca o parte dintre aceştia să migreze către PNL în toamna ce vine. „Sunt parlamentari din ALDE care ar putea, dacă într-adevăr sunt liberali, să pără­sească corabia asta care plutește în derivă și care nu ne duce nică­ieri”, a dezvăluit Ludovic Orban într-un interviu pentru „Jurnalul Naţional”. De ce ar pleca unii aleşi ai Puterii în barca Opozi­ţiei? Surse politice susţin că mulţi dintre oamenii lui Tăriceanu se tem că partidul nu va mai intra în Parlament în 2020 şi, oricum, se zvoneşte că preşedintele Senatului intenţionează să rupă alianţa cu Liviu Dragnea pentru a candida la prezidenţialele din 2019 ca „om al dreptei”. Şi nu doar PNL vizează transferuri din ALDE. Inclusiv PSD ar urma să-şi ia partea din zestrea lui Tăriceanu, una deja firavă, de doar 23 de parlamentari. Astfel, există semnale că „socialiştii” din ALDE se vor înrola în PSD, părăsind corabia liberal-demo­crată în caz de avarie. Nu e mai puţin adevărat că unele voci din partidul lui Tăriceanu au anunţat şi ele transferuri răsunătoare din tabăra PNL. Partidul lui Orban a rămas unit după Congres, nu a pierdut niciun parlamentar, însă surse din ALDE vorbesc despre negocieri avansate purtate în timpul verii cu mai mulţi parla­mentari liberali. Ludovic Orban a dezminţit contraatacul ALDE şi a anunţat că liberalii vor căuta din toamnă „cel mai potrivit moment” în care vor exista „cele mai mari şanse” pentru a trimite acasă Guvernul Tudose. „Discu­ţiile le vom purta, dar acum n-o să vă spunem cu ce parlamentari discutăm”, a spus liderul PNL.

Cum se poate rupe PSD

Frământări uriaşe se anunţă din toamnă şi în interiorul PSD. Mai mulţi social-democraţi l-ar putea urma pe fostul premier Victor Ponta, în tentativa acestuia de a crea o clonă a PSD alături de „duşmanii” lui Liviu Dragnea din partid. Ponta susţine că formaţi­unea pe care o va înfiinţa nu se va afla în opoziţie faţă de PSD, ci faţă de Liviu Dragnea, „care duce o politică populistă latino-ameri­cană care va duce la un dezastru într-un număr scurt de ani”. „Eu nu vreau să sparg PSD-ul, eu nu vreau să iau pe nimeni din PSD, dar, slavă Domnului, îi dă Dragnea afară din PSD ca să am cu cine face politică”, a afirmat fostul lider PSD. Ponta a fost exclus din partid după ce s-a aliat cu Sorin Grindeanu în timpul moţiunii de cenzură, însă PSD a suplinit pierderea sa prin transferul deputatului Octavian Goga, fost la PMP. De altfel, Liviu Dragnea ar fi trasat ordine clare în timpul verii pentru raco­lări care să asigure stabilitatea majorităţii parlamentare în caz de scindare în PSD. Vizaţi ar fi parlamen­tari din ALDE, dar şi nemulţumiţii din PMP sau PNL. Dacă ALDE se pulverizează, PSD are oricând varianta cooptării UDMR la guvernare, maghiarii având la dispoziţie 30 de parla­mentari, cu şapte peste aportul lui Tăriceanu în coaliţie. De cealaltă parte, Victor Ponta se bazează pe sprijinul unor oameni fideli din garda veche, ca Eugen Teodorovici sau Nicolae Băni­cioiu, şi poate spera la un sprijin consistent din tabăra celor şase parlamentari PSD de Timiş care îl susţin pe Sorin Grindeanu. „În acest moment sunt două forţe care pot rupe partidul. Pe de o parte, Liviu Dragnea dă afară din partid sau îi izolează pe toţi cei care nu sunt de acord cu el. Sub conducerea lui Liviu Dragnea, PSD este scindat între sudul şi restul ţării, între cei veniţi din PRM, PD sau de oriunde din altă parte şi pesediştii vechi. Pe de altă parte, Victor Ponta şi-a creat propriul proiect politic şi încearcă să strângă toţi nemulţumiţii în noul partid”, a avertizat euro­parlamentarul PSD Cătălin Ivan.

La ora actuală, am făcut aritmetica parla­mentară, PSD plus ALDE au împreună un singur vot peste majoritatea absolută. I-au ajutat la învestire UDMR şi cu cei 17 deputaţi ai minorităţilor. Ei nu mai au majoritate, din cauza asta o să încercăm să ne adresăm fiecărui parlamentar în parte. Ludovic Orban, preşedinte PNL

Trei deputaţi PSD au demisionat în timpul vacanţei parlamen­tare. Este vorba de Leonardo Badea, desemnat preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, Iulian Iacomi, ales primar al oraşului Lehliu Gară (Călăraşi), şi Constantin Truş­că, ales primar al comunei Şimian (Mehedinţi).

Aritmetica parlamentară la început de toamnă

PSD

151 deputați

67 senatori

PNL

69 deputați

30 senatori

USR

30 deputați

13 senatori

UDMR

9 senatori

21 deputați

ALDE

9 senatori

14 deputați

PMP

8 senatori

16 deputați

Minorități

17 deputați

Independenți

8 deputați (Mircea Banias, Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, Eugen Durbacă, Damian Florea, Remus Borza - foşti ALDE; Victor Ponta - ex-PSD şi Liviu Balint - ex-PMP)

Eu nu vreau să rup PSD-ul, eu vreau să vorbesc liber din afara PSD, iar PSD-iştii, la un moment dat, cu un metru înainte de prăpastie, să îl debarce pe Drag­nea şi să frâneze maşina PSD, care este în prăpastie. Victor Ponta, deputat independent