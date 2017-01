Opoziţia, revoltată de “guvernul lui Dragnea”

Preşedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, după anunţarea Cabinetului Grindeanu, că ”lista Guvernului este pe interesele lui Liviu Dragnea” sau ”un troc între Dragnea și Tăriceanu”. Prin urmare, Raluca Turcan a subliniat faptul că PNL nu va susține acest Guvern și a cerut explicații despre prioritățile economice ale Guvernului.

Deputatul USR, Cristian Ghinea, a caracterizat Guvernul propus de PSD-ALDE drept unul de "personaje de mâna a doua", precizând că acesta va fi "disfuncţional", din cauza numărului mare de ministere şi a oamenilor propuşi ca miniştri. "Guvernul Dragnea condus de Sorin Grindeanu este unul de personaje de mâna a doua, de categoria a doua a partidelor. Unii sunt mai buni, unii mai răi. Despre foarte mulţi nu poţi să spui nimic pentru că nu au avut niciun profil public până acum. Remarc unificarea de facto a celor două ministere - Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale. Este, culmea, o idee pe care am susţinut în campania electorală noi, USR, şi instituţional este o idee bună, dar persoanele care se ocupă nu sunt potrivite să facă aşa ceva şi mi-e tare frică de faptul ca haosul de la Ministerul Dezvoltării să nu se extindă cumva şi pe fondurile europene", a declarat Ghinea. Deputatul a adăugat că noul Guvern ar fi trebuit să aibă un număr mai mic de ministere şi să desfiinţeze portofoliile de ministru delegat. "Va fi un guvern disfuncţional. Un guvern, ca să funcţioneze în România, trebuie să aibă între 12 şi 16 ministere. Guvernul Cioloş a guvernat într-o structură moştenită de la Ponta şi votată de Parlament. Ne-am dat seama de-a lungul anului de guvernare că este complet disfuncţional, sunt prea multe ministere care se blochează unele pe altele. Ministerele delegate sunt o molimă care trebuia desfiinţată pentru că nu aduc coerenţă. Deci, trebuiau comasate ministerele, desfiinţate ministerele delegate şi ei fac invers. E o problemă de structură a guvernului, e o problemă de cine conduce acest guvern. Sunt atât de multe lucruri proaste, încât nu au cum să nu fie incoerenţi", a susţinut Cristian Ghinea.

Componenţa noului Guvern arată că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, îşi doreşte oameni slabi iar PSD îl sfidează pe preşedintele Klaus Iohannis prin faptul că a propus-o pe Sevil Shhaideh ca vicepremier şi ministru al Dezvoltării, a declarat Eugen Tomac, liderul deputaţilor PMP. "E o demonstraţie cât se poate de clară că Dragnea îşi doreşte oameni slabi în actualul Executiv. Este revoltător faptul că în fruntea diplomaţiei române revine un diplomat format în şcoala ceauşistă. Meleşcanu este din 1966 diplomat în Ministerul de Externe al României. Totuşi, România a trecut nişte etape, domnia sa putea rămâne un senator activ aici, în Parlament, nicidecum în fruntea diplomaţiei. Este un semnal foarte prost", a declarat Eugen Tomac.

Liderul PSD îşi asumă întreaga răspundere

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că îşi asumă întreaga răspundere pentru noua echipa guvernamentală. "Îmi asum întreaga răspundere pentru echipa guvernamentală. Le-am spus şi lor asta. Orice greşeală pe care o vor face nu va fi lăsată să se perpetueze. Este încredere învestită şi de mine, şi de către partid. Primul care va reacţiona va fi prim-ministrul - calendarul de acţiuni fiind atât de bine structurat, nu pot trece luni de zile până să-şi dai seama dacă un ministru performează sau nu, pentru că în fiecare săptămână are lucruri de făcut. Cred că toţi membrii Cabinetului au înţeles această responsabilitate şi sigur că n-o să mă derobez, o să sprijin Guvernul în totalitate, dar şi dacă Guvernul va avea o problemă, va fi şi răspunderea mea. De asta nu fug", a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului. Copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat că viitorul Guvern va fi o singură echipă, şi nu două - una PSD, alta ALDE.

Grindeanu: Politica se va face în altă parte

"În actualul Guvern nu vor funcţiona două echipe - o echipă a PSD şi o echipă a ALDE. Viitorul Guvern va fi o singură echipă - Guvernul României. Din punct de vedere politic, responsabilitatea politică o poartă partidele care au obţinut rezultatele care ne permit astăzi să facem majoritatea parlamentară - PSD şi ALDE - păstrând ordinea rezultatelor", a declarat Tăriceanu. Premierul desemnat Sorin Grindeanu a declarat în urma şedinţei Comitetului Executiv al PSD, în cadrul căreia au fost stabiliţi membrii viitorului Guvern, că Executivul va fi unul politic, format în baza coaliţiei PSD-ALDE, dar că activitatea acestuia nu va fi una politică, ci axată pe administrarea ţării. "Şi eu, şi colegi mei - această echipă pe care o propunem - ne înţelegem foarte bine postura. Suntem un guvern urmare a coaliţiei PSD-ALDE, un guvern politic, dar politica se face în altă parte. Noi vom fi la guvern pentru administrarea ţării. Avem un program de guvernare votat de foarte mulţi români, un program de guvernare care a însemnat încrederea românilor în ceea ce noi am propus, care ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, pornind cu mine şi cu restul echipei guvernamentale, la responsabilitate, modestie şi respect faţă de români. Este ceea ce ne va călăuzi în actul de guvernare", a precizat el.



Învestire, jurământ şi prima şedinţă

Miniștrii propuși sunt audiați azi în comisiile parlamentare, între orele 8.00 și 14.00. La ora 15.00, este convocat plenul reunit al Parlamentului pentru prezentarea programului de guvernare și votul de învestitură al Guvernului. Noul Executiv ar urma să depună jurământul tot azi, la ora 19.00, Sorin Grindeanu intenționând ca prima ședință a Guvernului să fie în aceeași zi, la ora 21.00. Legat de implicarea preşedintelui României în aceste proceduri, copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a spus că şeful statului, Klaus Iohannis, nu are niciun rol în definirea structurii Guvernului şi a echipei guvernamentale. "Din câte ştiu, preşedintele - şi nu mă înşel în această privinţă - nu are un rol în definirea structurii Guvernului şi a echipei guvernamentale. Acesta poate fi considerat un gest de curtoazie faţă de preşedinte. După cum se ştie, echipa guvernamentală şi programul sunt prezentate de prim-ministru în faţa Parlamentului, care dă votul de învestitură. Legitimitatea este dată de Parlament pentru întregul Guvern. Pot să vă precizez, preşedintele nu are niciun fel de pârghie de intervenţie în ceea ce priveşte echipa Guvernului", a subliniat Tăriceanu.