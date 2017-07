Partidu’ vrea Rapidu’ . Factura: 17,5 milioane de euro

Primarul PSD din Sectorul 1, Dan Tudorache, vrea să preia Clubul Sportiv Rapid de la Ministerul Transporturilor şi promite că va readuce Giuleştiului gloria de altădată. Miza financiară este uriaşă: 17,5 milioane de euro pe sezon s-ar putea evapora din bugetul Primăriei de sector pentru finanţarea Rapidului.

Ordonanţa de Urgenţă prin care Guvernul Grindeanu a stabilit că autorităţile locale pot finanţa sportul cu până la 5% din bugetul anual produce primele efecte pe scena politică. Edilul PSD din Sectorul 1, Dan Tudorache, „a mirosit” o afacere extrem de profitabilă. Pesedistul și-a propus să reînvie legenda Giuleștiului și vrea să cumpere marca Rapid pentru a reactiva defuncta echipă de fotbal alb-vișinie. Edilul Sectorului 1 ar fi dispus să preia tot Clubul Sportiv Rapid aflat în subordinea Ministerului Transporturilor. Primarul a discutat deja cu șefa CS Rapid, Vali Caciureac, pentru a afla de câţi bani are nevoie pentru a susţine financiar clubul. „Am discutat cu doamna Caciureac, am întrebat-o cât cheltuiește pe an pentru întreţinerea clubului, a spus că undeva la 1.800.000 de euro. Clubul aparţine Ministerului Transporturilor. Deci dacă doamna Caciureac dorește să aparţină de Primaria Sectorului 1, aș vrea să îl preiau. Trebuie mai întâi să îi întreb pe ei dacă vor să vină, dacă vor să fie întreţinuţi de către primărie”, a explicat Tudorache. Edilul susţine că ideea i-a venit după ce mai mulţi cetăţeni din cartierele Giulești, Bucureștii Noi și Chitila i-au cerut să salveze Rapidul.

Trei echipe îşi revendică istoria

Nu mai puţin de trei formaţii diferite își revendică istoria Rapidului după falimentul SC FC Rapid SA, care i-a aparţinut afaceristului Valerii Moraru. Este vorba despre AFC Rapid, Mișcarea CFR (susţinută de Clubul Sportiv) și AS FC Rapid. În urmă cu două luni, AFC Rapid, care se consideră continuatoarea echipei istorice, a promovat matematic în Liga a IV-a de fotbal. AFC Rapid este condusă de Horia Manoliu, fost director de marketing al echipei falimentare, și este formată din majoritatea foștilor componenți ai grupei de juniori 2001 a clubului FC Rapid. „Noi intrăm în discuţii cu cele trei entităţi. Vreau să fie o singură echipă a Rapidului. Vrem brandul, palmaresul, tot”, a precizat Tudorache. Edilul PSD va înfiinţa la nivelul primăriei o comisie specială care să meargă la negocieri pentru marca Rapid.

Fotbalul a provocat scandal în Primărie

Proiectul pentru salvarea echipei Giuleștiului a fost introdus vinerea trecută pe ordinea de zi suplimentară a ședinţei de Consiliu Local, însă a fost amânat prin votul consilierilor USR și PNL. Franţuzoaica Clotilde Armand, consilier USR în Sectorul 1, susţine că proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a ședinţei în ultima clipă, printr-un simplu mail primit la ora 8 dimineaţa, deși legea prevede că proiectele care urmează să fie votate se aduc la cunoștinţa consilierilor cu cel puțin 5 zile în avans. „Miza fiind foarte mare, am cerut răgaz până la următoarea ședinţă pentru a putea studia toate actele și pentru ne putea forma o opinie pertinentă și documentată. Nu vrem să se mai întâmple ca și până acum, ca acest club-simbol al fotbalului românesc să fie iarăși obiectul unor acţiuni mercantile dubioase”, a explicat Clotilde. În anul 2017, bugetul general consolidat al Sectorului 1 este de peste 1,6 miliarde lei, din care aproximativ 500 milioane lei au fost alocaţi pentru proiecte de investiţii. Potrivit legii, primăria poate finanţa activităţile sportive cu cel mult 5% din buget, ceea ce înseamnă că aproape 17,5 milioane de euro bani publici ar putea ajunge, prin intermediul PSD, în conturile Rapidului. Interesul social-democraţilor pentru Rapid nu este o noutate. De soarta echipei de fotbal s-au interesat anul acesta atât CSM București, club aflat în subordinea Primăriei Generale a Capitalei, cât și Primăria Voluntari, condusă de edilul PSD Florentin Pandele.