Planul lui Dragnea: divide et impera PSD

Liviu Dragnea plănuieşte să reorganizeze PSD înaintea sesiunii parlamentare de toamnă care începe vineri. „Refreshul” pus la cale de liderul social-democrat vizează mai multe puncte esenţiale considerate deficitare în interiorul partidului. Anca Alexandrescu, fosta şefă de cabinet a premierilor Adrian Năstase şi Victor Ponta, va coordona comunicarea PSD, laboratoarele partidului vor fi reactivate, urmând să fie înfiinţat şi un departament de gestiune a carierei în Kiseleff.

Loviturile de imagine şi gafele repetate la nivel de comunicare din prima parte a anului l-au făcut pe Liviu Dragnea să ia măsuri înainte de reluarea lucrărilor Parlamentului, la 1 septembrie. Liderul PSD a cooptat-o la vârful partidului pe Anca Alexandrescu, fosta şefă de cabinet a premierilor Adrian Năstase şi Victor Ponta, care va avea misiunea de a gestiona imaginea PSD în momentele de criză şi nu numai. Fiica jurnalistului Horia Alexandrescu şi fosta soţie a consultantului politic Dan Andronic a fost numită recent în funcţia de consilier pe comunicare la cabinetul lui Liviu Dragnea din Camera Deputaţilor, postură din care va coordona comunicarea PSD la nivelul întregului partid. Ea a lucrat anterior ca director de comunicare al grupului KazMunayGaz, fiind în trecut şi consiliera fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu. Dincolo de imaginea publică a partidului, Liviu Dragnea s-a arătat nemulţumit şi de comunicarea pe care filialele judeţene o au în teritoriu, considerând-o una haotica şi nestructurată. Liderul PSD a anunţat în CEx-ul de la Neptun “un concept de comunicare unitar şi eficient”, care va fi finalizat săptămâna aceasta, urmând să fie implementat, de la centru, în toate organizaţiile din ţară, care au lăsat de izbelişte comunicarea cu electoratul. Una dintre ideile care vor fi aplicate la toamnă se referă la implicarea parlamentarilor PSD în activitatea filialelor judeţene, astfel încât comunicarea în teritoriu să fie reîmprospătată. Dragnea are în plan şi un “recensământ” al pesediştilor din toată ţara, pentru a avea o imagine mai clară asupra numărului de membri şi a structurii pe vârste şi profesii a membrilor PSD. De asemenea, în Kiseleff va fi înfiinţat un departament de gestiune a carierei, al cărui şef va fi ales în viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv. “Este o poziţie importantă şi o structură importantă. 2016 a fost un an în care nu puteam în mod realist să realizăm aşa ceva, fiind an electoral, dar acum suntem pregătiţi”, a spus Dragnea în şedinţa de la Neptun.

S-a întâmplat o minune...

Iar schimbările organizatorice dinaintea sesiunii de toamnă nu se vor opri aici. Actuala conducere intenţionează să reactiveze cât mai curând şi celebrele departamente interne ale partidului, adică laboratoarele unde vor fi experimentate politicile PSD. Ideea a fost sugerată iniţial de fostul premier Adrian Năstase, care a insistat public în privinţa reînfiinţării departamentelor PSD. Fostul lider social-democrat a comentat cu ironie, în weekend, ştirea că social-democraţii vor relua activitatea laboratoarelor interne. “Astăzi am vizitat Mănăstirea de la Maglavit şi locul unde Petrache Lupu a avut revelaţia divinităţii. Se spune că acolo s-au întâmplat şi se întâmplă multe minuni. Cred că este adevărat. Fiind acolo, am aflat că au fost reînfiinţate departamantele PSD”, a scris Năstase într-o postare cu titlul “S-a produs o minune…”, pe blogul personal. De altfel, primii care au aplicat strategia lui Năstase au fost, paradoxal, liberalii, lucru remarcat cu aceeaşi ironie de fostul premier pesedist. „În sfârşit, insistenţa mea privitoare la nevoia departamentelor la partid a dat rezultate. E adevărat, nu la PSD ci la PNL. Departamentele (comisiile) formate de liderii liberali vor monitoriza guvernul, se vor ocupa de selecţia cadrelor şi vor pregăti viitorul program de guvernare. Practic, cele trei funcţii pe care le aveau si departamentele PSD, atunci când funcţionau”, nota Năstase la finalul lui iulie.

Liviu Dragnea, în şedinţa CEx

Cred că săptămâna viitoare reuşim să finalizăm un concept de comunicare unitar şi eficient, iar ceea ce se întâmplă la nivel politic, la nivel guvernamental, să fie nu umflat, nu răsturnat, ci doar prezentat exact în lumina reală, dar să fie prezentat.

Şi Orban strange rândurile în PNL

Mişcări de trupe înaintea sesiunii de toamnă au loc şi în interiorul PNL, unde Ludovic Orban vrea să dea un suflu nou opoziţiei la PSD. “Din septembrie vom trece la analiza fiecărui grup de Consiliu Judeţean, facem analiza combativităţii fiecărui grup. Le-am transmis foarte clar că cine votează PSD este în afara PNL. Am vorbit cu mulţi oameni şi dacă există consilieri generali (în CGMB) care nu respectă deciziile partidului, sigur se vor situa în afara PNL”, a avertizat recent liderul liberal. În plus, în momentul de faţă se constituie comisiile de specialitate ale PNL, se elaborează documente de poziţii, urmând ca liberalii cu competenţe în diverse domenii să fie selectaţi şi instruiţi pentru a deveni viitorii demnitari ai partidului.