Politica 2.0: de la bileţelul roz, la aplicaţia PSD pentru iOS şi Android

Politica românească a evoluat odată cu explozia tehnolo­giei. De la celebrul episod al „bileţelului roz” , până la discu­ţii prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, politicienii români au ţinut şi ei pasul cu vremurile. Aşa s-a ajuns ca preşedinte­le şi premierul să comunice prin SMS, iar Ponta şi Dragnea să se răfuiască politic prin conexiune 4G. Zilele trecute, pesediştii au răzbunat înfrângerea de la prezidenţialele din 2014, pusă pe seama „americanilor” care ar fi manipulat Facebook-ul. PSD a devenit primul partid cu aplicaţie perso­nalizată pentru iOS şi Android.

Acum mai bine de zece ani, la începutul anului 2007, Elena Udrea lansa teleno­vela „bileţelului roz” în politica româ­nească. Fosta blondă de la Cotroceni făcea dezvăluiri despre un bileţel primit de Traian Băsescu de la fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, prin care acesta din urmă îi cerea fostului preşedinte să-l ajute cu dosarul omului de afaceri Dinu Patriciu. „Dragă Traiane, îţi trimit alăturat un document redactat de Petromidia în legă­tură cu cercetările care au loc. Dacă ai ocazia să vorbeşti la Parchet despre subiect?”, îi cerea Tăriceanu fostului preşe­dinte. Timpul a trecut, iar Băsescu a fost protagonistul unui alt moment care a făcut deliciul jurnaliştilor. În prima zi ca senator, liderul PMP a fost surprins când îi trimitea Elenei Udrea o fotografie cu el în băncile Senatului. Totul cu ajutorul conexiunii celulare 4G. „M-a întrebat cum mă simt şi am răspuns: «În bancă, ca la şcoală»”, a povestit Băsescu.

Ați primit un mesaj de la președintele Klaus Iohannis

La un deceniu distanţă de episodul bileţelului roz, avansul tehnologic a schimbat radical canalele de comunicare ale politicienilor. La cel mai înalt nivel al statului s-a ajuns la discuţii prin SMS, Facebook Messenger sau WhatsApp, aplicaţii moderne, la ani-lumină distanţă de comunicarea prin bileţele colorate. Cel mai recent caz s-a petrecut după desem­narea lui Sorin Grindeanu ca premier al României. „Azi-dimineaţă am primit un SMS de la domnul preşedinte Klaus Iohannis. Nu aveam numărul. L-am sunat pe domnul Dragnea să verific dacă acela e numărul preşedintelui. După ce am primit confirmarea, i-am mulţumit domnului preşedinte pentru încrederea acordată. SMS-ul era un anunţ de succes, semnat: Succes! Klaus Iohannis”, a povestit premierul. „Prima reacţie a lui e că era vreo glumă de la vreun coleg”, a confirmat şi Liviu Dragnea. Luna trecută, în plin scandal intern în PSD, Victor Ponta a dezvăluit cum a decurs ultimul schimb de „amabilităţi” cu Liviu Dragnea. „Ultima mea conversaţie telefonică cu domnul Dragnea a fost în decembrie, când m-a sunat să mă întrebe dacă e adevărat că mă văd seara cu Teodorovici, cu Bănicioiu să conspirăm. I-am închis telefonul. M-am filmat, eram la vreo 3.000 km distanţă, pe un teren de golf, şi i-am trimis filmarea. I-am spus: nu te mai lua după toţi nebunii”, a povestit fostul premier.

Dacian Cioloş, peţit prin SMS

Tot luna trecută, Dragnea a ironizat pe Facebook protestele antiguvernamentale generate de OUG13, postând o fotografie cu mesajul „Au de gând să schimbe ora. Noaptea ca hoţii”. „Nu eu sunt vinovatul, ci premierul Grindeanu. El mi-a trimis pe WhatsApp această poză. Nu înțeleg de ce s-au supărat unii. Nu am făcut-o nici eu, nici premierul. Au făcut-o cei care parodiază orice”, s-a scuzat Dragnea. Tot anul trecut, Gabriela Firea i-a răspuns pe WhatsApp Alinei Gorghiu, după ce fosta şefă PNL acuzase că edilul Capitalei vrea să pună beţe în roate unui miting electoral al liberalilor. Nicuşor Dan a folosit şi el tehnologia în negocierile pentru transferul lui Dacian Cioloş în USR. „L-am sunat, nu mi-a răspuns, m-a sunat înapoi, nu i-am răspuns, şi i-am dat un SMS. Şi domnia sa mai târziu m-a sunat şi mi-a spus că a primit şi că o să-mi dea un răspuns”, a explicat şeful USR, somat mai apoi de fostul premier să nu-i mai folosească numele.

Unii parlamentari au rămas în urmă cu vremurile…

Există şi aleşi care au rămas în urmă cu vremurile şi tehnologia. Senatorul PSD Şerban Nicolae, de pildă, crede că bliţul telefoanelor mobile consumă minute naţionale din abonamen­tele parlamentarilor. „Am văzut că ați imitat un gest făcut de cei din Piață, care îi imitau pe unii din Ucraina. Așfi vrut să mă asigur că toți cei care au făcut acest gest, și-au folosit și telefonul și abonamentul din fonduri proprii, nu pe banii Parlamentului”, i-a mustrat Nicolae pe aleşii care şi-au aprins laternele telefoanelor inteligente la dezba­terea moţiunii de cenzură din februarie. Alţi politicieni s-au folosit de invenţiile moderne pentru a-i înjura de mama focului pe românii care-i contestă. În 2015, actualul vicepreşedinte al Senatului, Claudiu Manda, îl ameninţa cu bătaia pe un român aflat la muncă în Marea Britanie. „Ce tare te dai de la distanţă. Băgaţi-aş p... în mă-ta”, i-a scris pesedistul pe Facebook Messenger.

WhatsApp este aplicaţia preferată a politicienilor români. Motivul? Comunicarea prin intermediul acesteia este total criptată şi, teoretic, ea nu poate fi interceptată de niciun serviciu de informaţii sau procuror anticorupţie. Deşi compania Facebook a garantat confidenţialitatea absolută a mesajelor transmise prin intermediul Whats App, un studiu recent a descoperit o breşă de secu­ritate care poate fi exploatată pentru interceptarea comunicaţiilor din aplicaţie.

Am avut relaţii, şi am şi acum, la nivelul de telefon, de Whats App, cu premierul Albaniei, Edi Rama, cu Boiko Borisov (premierul Bulgariei), cu Aleksandar Vucic (preşedintele Serbiei), cu Recep Tayyip Erdogan. Singurul prim-ministru cu care nu am reuşit să mă împrietenesc şi nici nu am făcut eforturi a fost Viktor Orban. Victor Ponta, în vara lui 2016