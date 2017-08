Premierul Tudose, de la simplu la primitiv

Premierul Mihai Tudose are tot mai multe apariții publice. Deschide ședințele de Guvern pentru televiziuni cât să aflăm cum îi muștruluiește pe miniștri. Sunt admonestări care vizează situații de breaking news, făcute să pricepem că Palatul Victoria nu este plasat doar în buricul târgului, ci și racordat la fluxul de știri care nu mai discerne între actualitate și noutate. A intrat TAROM în pierdere de ieri și n-a putut directorimea să scoată compania din vrie după trei luni de mandat – pac!, o palmă după ceafă ministrului Cuc. A auzit premierul că vom avea un manual și la disciplina sport, gata, o punere pe coji de nucă a ministrului Pop. Nu s-au adus vaccinuri de ani de zile în România, dăm două linii la palmă ministrului Sănătății. A crescut prețul pe bursa de energie, să vină Petcu la raport, să fie ANRE adus la Parlament sub anchetă! Spectacolul e asigurat! Cele câteva minute pe care televiziunile le sacrificau programat ca o pierdere de rating pentru a transmite în direct startul ședințelor de Guvern au devenit un show cu dirigintele Tudose în prim-plan. Miniștrii care dau explicații cu capul în pământ par elevii scoși la tablă după ce-au spart un geam în clasă. Dirigintele nu-i elimină pentru că școala este obligatorie și în plus este periculos să-i pedepsești pentru că nu știe cine le sunt părinții, ce proptele au ei la Inspectorat. De rușinat însă, îi rușinează pentru că asta face bine la populație. Rezultatul? TAROM va fi tot în pierdere, vaccinurile trec la militărie, energia are prețurile corecte, autostrăzile rămân pe hârtie în studiile lui Stratan, plătite gras să se bucure gagicile de lux. Asta nu se mai transmite, constituie probabil partea nevăzută a ședințelor conduse de Tudose.

O țintă nouă pentru Guvern, cu mare cârlig la public, a devenit sistemul bancar. Prima petardă a aruncat-o ministrul Finanțelor, care a descoperit, naiv, problema profiturilor la bănci, deși datele sunt la ANAF și nu sunt secrete. Dezbaterea a mai luat din presiunea pensiior speciale care apăsa pe Guvern, dar și-a pierdut suflul când a trecut în zona argumentelor tehnice și a legilor. Pentru că filonul banilor este ,,de aur”, premierul agață și el subiectul. Ne-a explicat de ce ține banii la ciorap și nici salariul nu-l are pe card. Nu vrea să fie bancarizat, să nu-l spolieze băncile cu comisioane! Nu ne-a spus cum se împrumută Ministerul Finanțelor la bănci, cum se rostogolesc datoriile, care este mecanismul titlurilor de stat. Am fi aflat ceva de substanță despre starea economiei și relația Guvern-bănci. Așa, rămânem doar cu o poză a premierului care are probleme simple rezolvate primitiv!