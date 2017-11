Primarii arădeni au luat atitudine faţă de măsurile fiscale adoptate de Guvern

Patruzeci de primari arădeni s-au întâlnit luni, la Consiliul Judeţean Arad, pentru a protesta faţă de măsurile fiscale adoptate de Guvern, măsuri care vor avea un impact major asupra bugetelor locale.



La finalul întâlnirii, primarii prezenţi au întocmit un memorandum adresat Guvernului şi pe care l-au predat subprefectului judeţului Arad, Vasilică Damian.



Întâlnirea a fost deschisă de vicepreşedintele CJ Sergiu Bîlcea, care a anunţat că, în anul viitor, judeţul Arad va fi văduvit de 35 de milioane de euro, bani care ar fi trebuit împărţiţi către primării.



"Impactul va fi unul major, iar cele care au de pierdut cel mai mult sunt oraşele. După ce au emis o lege prin care au mărit salariile funcţionarilor publici fără a oferi şi sursă de finanţare, acum scade impozitul pe venit de la 16 la 10 %", a afirmat Sergiu Bâlcea.



Potrivit estimărilor, după municipiul Arad, cea mai mare "gaură" la buget o va avea oraşul Curtici, Bogdan Ban primarul oraşului, afirmând că acest oraş va fi mai sărac cu circa 1 milion de euro. La rândul său, primarul oraşului Ineu, Călin Abrudan, s-a întrebat retoric cum va reuşi Guvernul să acopere găurile bugetare de anul viitor, în condiţiile în care nu a reuşit nici măcar să îşi respecte promisiunile pentru acest an. El a precizat că Ineul va pierde circa 800.000 euro faţă de 2017.



La rândul său, Petru Antal, primarul oraşului Pecica, a arătat că bugetul acestui oraş pe anul 2018 va fi mai mic cu 2,7 milioane de lei faţă de bugetul din acest an, o sumă foarte importantă.



'Am fost obligaţi să mărim salariile în administraţia publică, dar anul viitor nu vom mai avea bani să le plătim. Vrem o modificare a ordonanţei de urgenţă referitoare la modificările fiscale, timp mai fiind până în 1 ianuarie 2018', a mai spus Petru Antal.



În continuare, primarul oraşului Sebiş, Gheorghe Feieş, a susţinut că 'pe lângă modificarea impozitului pe venit, Guvernul a desfiinţat şi alte taxe care erau încasate de primării. Aşa încât, dacă lucrurile rămân neschimbate, bugetele de anul viitor vor fi asemănătoare cu bugetele pe care le-am avut cu mulţi ani în urmă. În loc să progresăm, noi ne întoarcem în timp".



Primarii au spus că s-au săturat de promisiuni neonorate şi că vor să vadă negru pe alb că vor primi bani de la Guvern, pentru că, atunci când s-au întâlnit cu reprezentanţii primarilor din ţară, guvernanţii au promis că bugetele locale vor fi echilibrate cu sume de la bugetul de stat.



'Au tot fost făcute promisiuni care însă nu au fost respectate. Dacă vor să ne convingă că găurile din bugetele locale vor fi acoperite cu fonduri de la stat, atunci să se emită o ordonanţă de urgenţă în care să se precizeze clar de unde vor veni banii pe care îi pierdem odată cu modificarea legii fiscale', au stabilit primarii arădeni.



Nu în ultimul rând, Sergiu Bîlcea a propus ca Guvernul să trimită înapoi, în teritoriu, toate sumele încasate drept impozit pe venit, situaţie în care toate pierderile cauzate de modificarea legii fiscale ar fi acoperite, menţionând că în prezent se întorc în teritoriu 71% din aceste sume.



După încheierea discuţiilor, primarii arădeni au plecat în marş spre Prefectură, acolo unde au depus un memoriu, cu menţiunea că doresc să ajungă la Guvern.



Potrivit lui Sergiu Bîlcea, la întâlnire au fost invitaţi să ia parte toţi cei 78 de primari arădeni, însă au dat curs invitaţiei doar primarii liberali, dar nici aceştia nu au fost toţi. AGERPRES