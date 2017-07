Românii-sclavi din Italia nu au primit nici măcar „fluturașii” informativi

La trei luni după deplasarea autorităţilor române în Italia, pentru a rezolva problemele româncelor exploatate sexual şi sechestrate, pe plantaţiile din Sicilia, presa italiană şi zairele româneşti din peninsulă încă mai aduc dovezi noi ale lipsei totale de implicare a statului Român în rezolvarea acestor probleme. Jurnliştii italieni şi români au semnalat aceste probleme în ultimii ani, dar niciun guvern nu a luat vreo măsură până în prezent. Flyerele şi info-chioşccurile promise de fostul guvern Grindeanu întârzie să apară.

O româncă a îngrozit presa italiană, povestind cum este violată în fiecare zi de angajatorul ei, chiar cu în prezenţa soţului ei, pe care stăpânul de sclavi îl îmbată mai întâi. Dar aceeaşi poveste se repetă în multe alte cazuri, dintre care puţine ajung să se plângă sau să ceară ajutor. O altă tânără din România este acum disperată, după ce angajatorul ei a lăsat-o însărcinată, apoi a alungat-o şi a născut un copil cu handicap, locuind în condiţii mizere şi fără niciun ajutor. Chiar la începutul acestei săptămâni, o badantă de 60 de ani din România s-a sinucis în Italia, pentru că nu mai suporta viaţa pe care trebuia s-o-ndure, după 15 ani în care a îngrijit bătrâni. Aceste cazuri şi multe altele sunt semnalate de ziarele din Italia, iar unele sunt rezolvate cu ajutorul asociaţiei CAPIMED, care le şi semnalează către autorităţile din România, dar fără niciun rezultat.

Flyerele pentru femeile sechestrate

În primăvara acestui an, când presa din Marea Britanie a publicat mai multe reportaje despre sclavele românce din Sicilia, membrii fostului guvern Grindeanu au declarat că nu cunoşteau situaţia, dar se vor implica în stoparea fenomenului. S-au promis flyere şi info-chioşcuri, dar şi un post de radio la care sclavii români să asculte emisiuni culturale şi ştiri, pentru o informare corectă. “Aş vrea să văd flyerele. Am întrebat multă lume, aici, în Italia, dacă a văzut cineva aceste flyere de informare, dar ele nu există. Eu umblu pe câmp, la 50 de grade Celsius, să ajut românii cu ce pot, am semnalat aceste probleme direct la Guvern, încă de acum trei ani, dar încă nu se face nimic. Mă deplasez în Sicilia, chemată de persoane disperate, pe care le ajut cum pot, fără ca statul român să ne sprijine cu ceva. Sunt italieni care fac voluntariat pentru românii noştri, sunt politicieni italieni care vor să se implice, dar autorităţile române nu se implică”, a precizat, pentru Jurnalul Naţional, Carmen Luminiţa Andrei, preşedinta asociaţiei CAPIMED, care ajută efectiv românii din Italia, fiind pe cont propriu, fără niciun fel de sprijin din partea autorităţilor din ţara noastră.

Răspunsul autorităţilor române: niciun rezultat

Ministerul Românilor de Pretutindeni nu a reuşit să ne răspundă la întrebările referitoare la situaţia românilor din Italia şi nici în legătură cu stadiul flyerelor cu scop de informare, care au fost promise, încă de acum trei luni, ca măsură de prevenire a sclaviei şi a abuzurilor sexuale la care se expun româncele. “Se lucrează în această direcţie. Partea română şi partea italiană caută împreună soluţii pentru a veni în sprijinul românilor care au probleme acolo”, a fost tot ce a putut să ne comunice purtătoarea de cuvânt a ministerului. Ideea comună a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a Ministerului Muncii şi a Ministerului Afacerilor Interne din România a fost să bugeteze o campanie de conştientizare cu info-chioşcuri, la care să se împartă flyere pentru românii sechestraţi pe plantaţii şi pentru sclavele românce violate, bătute şi obligate să muncească. În Sicilia, la Ragusa, noul primar are o atitudine diferită faţă de fostul edil, fapt semnalat recent de jurnaliştii italieni. „Oricine a greșit trebuie să plătească“, a declarat noul primar, Giovanni Moscato, pentru publicaţia L'Espresso. Dar şi el e pus în dificultate de faptul că nu există plângeri din partea victimelor abuzate, scriau jurnaliştii italieni, luna trecută. Problemele românilor din Italia pornesc de la munca la negru, care-i face sclavi, ajungând până la uciderea lor pe plantaţii. Nu au asigurări medicale sau sociale, nu au asistenţă juridică şi nici drepturi.

Jurnaliştii italieni, dar şi cei români care lucrează pentru publicaţii dedicate conaţionalilor din Italia au încercat, cu precădere în ultimii trei ani, să atragă atenţia autorităţilor din ambele ţări, astfel încât să se stopeze abuzurile, violurile, bătăile şi chiar crimele. Sclavele din România sunt în continuare sechestrate pe plantaţii, înfometate şi obligate să se supună multor chinuri, iar autorităţile din ambele ţări au închis ochii în faţa acestei situaţii, până acum.

Lista de necesităţi a românilor din Italia

Conaţionalii noştri deveniţi sclavi în Italia au nevoie de organizaţii care să le apere drepturile, să se lupte pentru a le încheia contracte de muncă legale, fără clauze abuzive, să le obţină asigurări sociale şi medicale, dar să le poată oferi şi consultanţă juridică şi avocaţi, atunci când sunt abuzaţi şi se adresează instanţelor de judecată. Cum toate aceste atribuţii le are un sindicat, preşedinta CAPIMED a cerut ajutorul statului român pentru a finanţa nişte sedii de care aravea nevoie un astfel de sindicat, dar încă nu a obţinut nimic.