PROGNOZA METEO pentru URMĂTOARELE ZILE. Temperaturi neobișnuite pentru această perioadă

Duminică, innorarile vor persista, în interiorul arcului carpatic; local, în nord-vest şi în nord şi izolat în vest, sud-vest şi în centru, va ploua slab; în rest, cerul va fi variabil, însa în primele ore, în zonele joase de relief, va mai fi ceaţa şi condiţii de burniţa. La munte, la înalţimi mai mari de 1800 m, se vor mai semnala ninsori slabe şi lapoviţa. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari în zona montana, cu viteze mai mari pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 18 grade, conform REALITATEA TV.

In Bucuresti, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pâna la moderat. Temperatura maxima se va situa în jurul a 16 grade.

La munte, cerul va avea înnorari temporare şi vor fi precipitaţii în cursul zilei, cu precadere, în jumatatea de nord a Carpaţilor Orientali şi în Munţii Apuseni, iar noaptea aria acestora se va extinde şi va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane. Vor fi ploi, iar la peste 1800 m altitudine, în special în masivele din nordul ţarii, precipitaţiile vor fi şi sub forma de lapoviţa şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari mai ales pe creste. Valorile termice vor fi în creştere uşoara.

Luni, in vestul, nordul şi parţial in centrul ţarii, înnorarile vor persista şi va ploua. Pe arii restrânse, cantitaţile de apa pot fi însemnate, iar în nordul Carpaţilor Orientali, precipitaţiile vor fi şi sub forma de lapoviţa şi ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi variabil dar în zonele joase de relief, în special în orele dimineţii, local va fi ceaţa şi izolat burniţa sau ploaie slaba. Vântul va prezenta intensificari la munte, cu viteze mai mari pe creste, dar temporar, şi în regiunile vestice, centrale şi de sud-est.Temperaturile maxime, cu mult mai ridicate decât cele specifice datei, depasesc 15 grade in aproape toata tara, cu exceptia depresiunilor si a estului Moldovei unde vor fi 12–14 grade, si ajung la 20 de grade la Giurgiu.

In Bucuresti, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit. Dimineata, 7…9 grade iar la amiaza, 19...20 de grade. Cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare și ceață, în orele dimineții.

Marti, temperatura aerului va fi în scădere în jumătatea de nord a țării, mai accentuată în nord-est, însă, în majoritatea regiunilor vremea inca va fi mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an.

Maximele termice se vor încadra între 5 grade la Suceava și 19 grade în Lunca Dunării. Cerul va fi temporar noros si va ploua pe arii restrânse. În nordul Carpaților Orientali, la peste 1800 m altitudine se vor semnala lapovițe și ninsori. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, în special, în estul țării.

In Bucuresti, vremea se va menține caldă. 8…9 grade dimineata si o maxima termica de 17…18 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade.