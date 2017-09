La 12 ani a cucerit America. Fetiţa de la Sibiu care prezintă moda la New York Fashion Week

Bianca Drăghiciu, o sibiancă de numai 12 ani, a debutat în lumea modelingului internaţional, cu un contract la New York Fashion Week. Evenimentul se desfăşoară în aceste zile, în perioada 7-13 septembrie, fiind unul dintre cele mai importante pentru lumea modei newyorkeze. Micuţa sibiancă a fost invitată ca fotomodel.

Viitoarea carieră fulminantă în acest domeniu foarte pretenţios a-nceput de la joacă şi s-a transformat foarte repede într-o muncă plină de satisfacţii. La şapte ani a-nceput cursurile de modeling, iar până la 11 ani a câştigat mai multe premii, în ţară şi în străinătate, s-a întâlnit cu cele mai cunoscute personalităţi ale lumii modei şi a început să primească oferte de la designeri. Îi place matematica și engleza, dar marea ei pasiune este modelingul.

Mama a devenit managerul familiei

Mama ei a-ncurajat-o încă de la început şi o susţine, pentru ceea ce deja se profilează ca o viitoare carieră de succes. Bianca Drăghiciu şi-a atras şi fratele mai mic în modeling, iar cei doi fraţi deja lucrează împreună. “Am văzut că îi place foarte mult să pozeze şi se simte atrasă de modeling. Avea şapte ani când am înscris-o la şcoala de modeling de la Sibiu şi a avut o evoluţie extraordinară. Până acum a participat la multe festivaluri de modă din ţară, printre care Bucharest Fashion Week, Braşov Fashion Week, Festivalul de modă Be Creative Sibiu sau Festivalul de modă Alba Iulia, iar anul trecut a câștigat titlul "Super Model of the World" și premiul special al juriului "Best of the Best", la concursul internațional "Little Miss World Universe 2016", desfășurat în Bodrum (Turcia)”, explică mama Biancăi, Adela Drăghiciu, care o însoţeşte la New York în aceste zile.

Bianca a fost selectată de unul dintre designerii care prezintă colecţii la New York Fashion Week 2017 după ce mama ei a înscris-o pe un formular postat pe un grup de socializare. “Pe podium mă simt extrem de bine. Îmi place să particip la şedinţe foto și să călătoresc. Este o lume foarte frumoasă. Mereu cunoşti oameni noi. Dacă faci ceea ce îţi place, nimic nu este greu. Părinţii mei mă sprijină foarte mult. Mama este mereu alături de mine, este mereu în backstage, în spatele meu, până intru pe podium, pentru a se asigura că totul este în regulă. Ea verifică să fie totul perfect, până la ultima şuviţă de păr”, spune Bianca.

Modelingul este şi o poartă spre alte meserii, pentru Bianca. După cinci ani de pregătire în modelling și prezentări, inclusiv pentru Cătălin Botezatu, anul trecut, micuţa vedetă a avut şi o emisiune proprie, la o televiziune locală din Braşov. Fratele ei mai mic i-a urmat exemplul, iar de vârsta de numai cinci ani a debutat în acelaşi domeniu, alături de ea. “O urmăreşte pas cu pas şi învaţă totul de la ea. Până acum s-a descurcat foarte bine şi cel mic. Pentru el nici nu a mai fost nevoie de cursuri, pentru că o copiază pe sora lui”, mai spune Adela Drăghiciu.