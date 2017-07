Un dineu cu Leonardo DiCaprio şi Kate Winslet, scos la licitaţie de fundaţia actorului

Un dineu cu Jack şi Rose, celebrul cuplu din filmul "Titanic" interpretat de Leonardo DiCaprio şi Kate Winslet, este scos la licitaţie în scopul strângerii de fonduri pentru fundaţia de protecţie a mediului creată de actor, relatează AFP.



Dineul va fi oferit celui care oferă mai mult la gala anuală a Fundaţiei Leonardo DiCaprio, care urmează să se desfăşoare joi, la Saint-Tropez, în sudul Franţei, a confirmat marţi o purtătoare de cuvânt a actorului. Ea nu a precizat nici suma de la care va începe licitaţia, nici cât speră să obţină cu acest "lot".



Anul trecut, fundaţia a adunat 45 de milioane de dolari cu prilejul acestei gale, potrivit Los Angeles Times.



Dacă actorul laureat al unui premiu Oscar militează în favoarea mediului, Kate Winslet contribuie financiar la asociaţii de ajutorare a copiilor autişti, a celor fără adăpost sau a persoanelor defavorizate care suferă de cancer.



Celebrităţile din toată lumea recurg tot mai des la astfel de oferte pentru a strânge fonduri în favoarea asociaţiilor caritabile.



Actorul britanic Idris Elba a scos la licitaţie o seară împreună cu el de Sfântul Valentin, ziua îndrăgostiţilor, pentru a aduna bani în beneficiul W.E. Can Lead., o asociaţie implicată în formarea tinerilor africani.



"Este unul dintre modurile cele mai facile pentru celebrităţi de a contribui pentru o cauză şi asta generează mulţi bani", a declarat pentru AFP sub acoperirea anonimatului un specialist în relaţii publice.AGERPRES