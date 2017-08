Ziua internațională a berii

Ziua internaţională a berii este sărbătorită în fiecare an în prima zi de vineri a lunii august, aceasta fiind sărbătorită în 2017 la 4 august. De la prima celebrare în 2008, în oraşul american Santa Cruz, din statul California, evenimentul a ajuns în prezent să fie marcat în peste 200 de oraşe, potrivit internationalbeerday.com.



Berea este o băutură alcoolică fermentată din cereale, caracterizată prin gustul amar şi compusă din patru ingrediente principale: orz, drojdie, apă şi hamei. Răcoritoare, de diferite arome şi chiar branduri, este consumată încă din vechime, potrivit unor surse care menţionează crearea de bere în Mesopotamia, în urmă cu 6.000 de ani. Se vorbeşte despre o artă antică. La vremea respectivă, sumerienii nu aveau acces la această licoare aurie. Era o băutură divină destinată doar zeiţei fertilităţii. Mult mai târziu, în Evul Mediu, călugării consumau bere mai ales în timpul postului, ca înlocuitor al cărnii. Astăzi, este consumată la nivel mondial.



După cum se menţionează pe www.cute-calendar.com, printre scopurile declarate ale Zilei internaţionale a berii se numără acela de a "uni întreaga lume sub flamura berii, celebrând berile tuturor naţiunilor, împreună, într-una şi aceeaşi zi".



Ziua internaţională a berii este o celebrare care se desfăşoară în pub-uri, restaurante, cluburi, fabrici de bere şi spaţii amenajate. Este o zi pentru iubitorii de bere de pretutindeni pentru a fi împreună, pentru a lega prietenii savurând această băutură reconfortantă.



Şi la noi sunt organizate diverse manifestări pentru a marca această zi. Astfel, în Bucureşti iubitorii de bere sunt aşteptaţi pe 5 august, pe terasa Berăriei H, pe marginea lacului Herăstrău, pentru a petrece o seară de pomină în zgomot de halbe ciocnite, alături de un artist plin de voie bună şi umor, Vali Crăciunescu, marcând astfel Ziua internaţională a berii.



Această zi este, de asemenea, dedicată celor care trudesc tot anul, pentru a asigura consumul de bere şi care au făcut din aceasta una dintre cele mai populare băuturi din lume. Berea ocupă a treia poziţie în topul mondial al băuturilor, doar apa şi ceaiul fiind consumate în cantităţi mai mari.



Tradiţia acestei zile a început când Jesse Avshalomov a convins patronul barului local să declare ziua de 5 august drept Zi a berii. Încă de la începuturile sale, acest eveniment, desfăşurat într-o zonă restrânsă la vestul Statelor Unite, a fost popularizat pentru a fi marcat ca o sărbătoare de nivel mondial. Astfel, în următorul an, a fost organizată o campanie de promovare în Marea Britanie şi în America de Sud.



Impactul mondial a avut loc în 2011, când a fost creat un site web, care a publicat argumente ce susţineau celebrarea Zilei internaţionale a berii. La început a fost folosit un hashtag pe Twitter, care a fost bine primit de către internauţi. Prin popularizarea pe reţelele de socializare, evenimentul a fost creat, de asemenea, şi pe Facebook. Toate aceste acţiuni au făcut posibilă, în 2011, organizarea a 276 de festivităţi în 138 de oraşe din 23 de ţări din întreaga lume, care au fost înregistrate pe pagina www.internationalbeerday.com. AGERPRES