De ce avem nevoie de vitamina C

Vitamina C este o vitamină solubilă în apă, ceea ce înseamnă că organismul dumneavoastră nu o stochează. Aportul de vitamina C este luat din legume şi fructe, dar pot fi administrate şi suplimente cu vitamina C, în cazul în care există carenţe, scrie clicksanatate.ro.

Pentru sănătatea pielii

Această vitamină ajută organismul la producţia de colagen, o proteină importantă pentru sănătatea pielii, a vaselor de sânge, dar şi a tendoanelor şi ligamentelor. Vitamina C este necesară pentru vindecarea rănilor şi pentru menţinerea sănătăţii dinţilor.

Ajută la menţinerea tensiunii în limite normale

Mai multe studii sugerează că persoanele care consumă alimente bogate în antioxidanti, inclusiv vitamina C, au un risc mai mic de hipertensiune. Medicii recomandă dieta echilibrată pentru tratamentul și prevenirea hipertensiunii arteriale. Dieta include fructe și legume proaspete, bogate în antioxidanţi.

Întăreşte imunitatea

Această vitamină are beneficii şi pentru imunitate, ceea ce înseamnă că ajută la menţinerea unui sistem imunitar puternic. Astfel, există o predispoziţie mai scăzută la infecţii respiratorii.