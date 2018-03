Sucul de pătrunjel, un detoxifiant și tonic redutabil, ne ajută să pierdem în greutate

Beti cate un pahar cu suc de patrunjel in fiecare zi, timp de trei saptamani, iar grasimile din organism vor fi arse mult mai rapid. Mai mult, chiar si hepatita poate fi combatuta daca veti bea zilnic un pahar de suc de patrunjel. Incarcat cu multiple vitamine si minerale esentiale pentru organism - A, B, C, K, fier, potasiu -, patrunjelul este o planta cu efect puternic in eliminarea excesului ponderal din greutate. Efectele pe care patrunjelul le are in organism si care ajuta la slabit sunt: are efect detoxifiant (este diuretic si elimina toxinele); reduce pofta de mancare si combate senzatia de foame; combate retentia apei in organism; combate efectul de balonare; mentine echilibrul zaharului in sange si combate astfel fluctuatiile in greutate.



De asemenea, sucul de patrunjel crud are proprietati care ajuta la functionarea naturala a tiroidei si glandelor suprarenale dar este si excelent pentru bolile sistemului ocular, în special pentru cele de la nervul optic. Amestecand sucul de patrunjel cu suc de morcov, de telina sau de spanac se obtin efecte terapeutice dintre cele mai puternice.



Pentru a se prepara suc de patrunjel se pun frunzele in storcator si apa cat sa le cuprinda. Se preseaza compozitia pana devine o pasta ce se poate bea ca atare sau filtrate. Este recomandat ca sucul sa se bea imediat ce a fost preparat si in nici un caz nu se tine in frigider mai mult de cinci ore. Se bea zilnic sucul obtinut dintr-o legatura de patrunjel preferabil inainte de masa principala.