Sfatul medicului. Adevărul despre mamografie. La ce pericole te expui

Profesorul doctor Tamer Karsidag, expert Acibadem in chirurgia cancerului de san, spune care este adevarul despre mamografie.

Se vorbeste foarte mult despre doza de radiatii in cazul mamografiei si, avand in vedere riscurile implicate, apare automat intrebarea de ce nu apelam la investigatii RMN in cazul tuturor pacientelor. Raspunsul este unul simplu: din cauza costurilor. Iar mamografia este mai simpla, mai usoara si mai accesibila, la nivel mondial. Chiar a fost facuta o cercetare pe tema aceasta.

In ceea ce priveste rezultatele, cancerul este cel mai vizibil prin mamografie. In cazul RMN-ului, acesta ofera.............

Citește mai mult AICI