Sfatul medicului. Tot ce trebuie să știi despre atacul de panică. Cum trebuie să procedezi

Atacurile de panică implică sentimente bruște de teroare, frică, care lovesc fără avertisment. Aceste episoade pot apărea oricând, chiar și în timpul somnului.

Oamenii care suferă de un atac de panică ar putea crede că suferă un atac de cord sau că mor sau înnebunesc.

Frica și teroarea pe care o persoană o are în timpul unui atac de panică nu sunt proporționale cu situația reală și pot să nu aibă legătură cu ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Atacul de panica nu dureaza mai mult de o jumatate de ora si este o manifestare a anxietatii. Atacul de panica are urmari de natura fizica.

In acest sens exista si tratamente medicamentoase care au insa rolul de a diminua teama pacientului.Ce se intampla cand aveti atac de panica?

In momentul atacului de panica are loc un conflict intrapsihic inconstient care apare prin teama respectiva, semn ca se va produce ceva ce nu are rol pozitiv pentru organism, o dorinta de manifestare.

Drept urmare, ceea ce trebuie facut este sa se echilibreze nivelul de comunicare dintre inconstient si constient, pentru asigurarea sanatatii psihice.

Cum trebuie sa ne comportam cand avem atac de panica?

