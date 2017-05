Sindromul ochilor uscați. 10 moduri de a reduce simptomele

Sindromul ochilor uscați reprezintă boala oculară întâlnită cel mai des și apare atunci când producția lacrimilor este redusă. Cu aceasta „boala” se confrunta in special persoanele cu varste cuprinse intre 40 si 60 de ani, iar femeile sunt afectate mai des decat barbatii.

Aceasta afectiune apare in timp, iar factorii care favorizeaza aparitia ei sunt lucrul indelungat la calculator, uitatul la televizor pentru mult timp, vantul, nicotina, noxele emise de autoturisme sau aerul conditionat al masinii pentru o perioada mai mare.

Sindromul ochilor uscați. Cum poți reduce simptomele

Iata ce trebuie sa faci:

1. Sportul in aer liber, consumul unei cantitati consistente de lichide in fiecare zi, asigurarea mineralelor si vitaminelor de care are nevoie organismul, dar si un program strict sunt cele mai bune metode prin care poate fi combatut acest sindrom.

2. Pastreaza o distanta de 60 de cm de ecranul calculatorului.

3. Clipeste des si ia pauze scurte in care te vei indeparta de monitor.

4. Evita contactul direct al fetei cu curentii de aer in masina.

Citește mai departe AICI