Pericolul barelor de sus din autobuz

Când omul s-a ridicat în două picioare, devenind împăratul a tot şi toate, s-au înghesuit o sumedenie de forţe să-i solicite coloana. Membrele inferioare au căpătat şi ele sarcini în plus şi prin mers, dar şi prin preluarea greutăţii corpului, a capului. Vom sublinia că şi membrele superioare, braţele trebuie să fie menajate.

Preocuparea pentru a nu biciui articulaţiile şi oasele braţelor e cazul să înceapă de la nişte reguli, multe chiar de logică elementară. Astfel, după ce am făcut cumpărături, e bine să împărţim pachetele în două sacoşe. Fiecare plasă s-o cărăm cu o mână. Astfel coloana nu va fi solicitată doar pe o parte, şira spinării va lucra simetric, cu forţe repartizate cam egal. Pentru călătorii în mijloacele de transport în comun trebuie să existe o precauţie. Pe cât posibil călătorii trebuie să se sprijine de bare la nivelul braţelor sau să se rezeme cu mâna de spătarul scaunelor. Este de evitat agăţarea de barele de sus dinspre tavanul autobuzului, troleibuzului, tramvaiului şi asta pentru că la o frănare bruscă şocul este preluat de umăr şi are de suferit articulaţia umerală. Când un om cade din picioare este indicat ca cel păţit să se sprijine de pământ cu mâinile, astfel se atenuează şocul. Dacă nu pui mâinile în faţă în căzătură şi stai cu braţele în lateral, nu atenuezi nici căzătura, iar poziţia braţelor este total defavorabilă. Braţele trebuie folosite şi pentru a proteja coloana. Astfel, spălatul la chiuvetă din poziţia semiaplecat lasă toate solicitările în seama vertebrelor din zona lombară. Pentru a nu chinui şalele e indicat ca tot timpul omul să se sprijine cu un braţ de marginea chiuvetei. Astfel este invitat să lucreze şi braţul, nu numai coloana. Cu atenţie trebuie tratată aplecarea pentru a lega un şiret, care s-a desfăcut la încălţări. La ridicarea bruscă din poţiţia de aplecare se ivesc ameţeli, blocări ale şalelor. Tocmai de aceea ridicarea din poziţia aplecat e indicat să se facă în etape, legi şireturile şi te ridici până la unghi drept, atunci te sprijini cu mâinile de un perete, de o mobilă, de un gard. După câteva secunde te îndrepţi până la poziţia verticală. A fost menajată coloana, s-au mobilizat şi braţele.

Reamintim că şi ridicarea unor greutăţi de jos e bine să urmeze o succesiune de acţiuni. E rău ca să se ridice plasele cu greutăţi de pe podea doar cu braţele, se suprasolicită doar coloana vertebrală. Luarea de jos a unor greutăţi, chiar şi a unei cărţi, se face mobilizând şi picioarele, ridicarea cu greutatea în mâini se execută din poziţia pe vine. Astfel sunt puşi să lucreze şi muşchii picioarelor, se mai descarcă coloana.