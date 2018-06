Legătura nebănuită dintre virusul herpesului si boala Alzheimer

Oamenii de ştiinţă au descoperit un conţinut ridicat de virus herpetic în creierul bolnavilor de Alzheimer, potrivit unui studiu recent.

Două tulpini ale virusului uman al herpesului (Herpesviridae) (HHV) de tip 6A și 7 care sunt diferite de herpesul oral sau genital de tip 1 sau 2 au fost găsite în creierul unor pacienți cu Alzheimer după moartea acestora, informează revista „Sciences&Avenir”.

Nivelul de virus era semnificativ mai mare decât în creierele persoanelor fără boala Alzheimer, indică studiul realizat de Centrul de Cercetare a Bolilor Neurodegenerative de la Universitatea de Stat din Arizona (NDRC) şi de colegii lor de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York (Statele Unite) şi publicată în revista „Neuron”.

Pentru a încerca să identifice noi piste de tratament, oamenii de știință s-au angajat în analiza creierului bolnav post mortem. Această echipă de cercetători.............

