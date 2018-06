Tratamentul naturist pentru combaterea ciupercii unghiei

Boala se manifesta in primul rand prin modificarea aspectului unghiilor: modificarea culorii in alb, galben sau maro deschis; disparitia luciului unghiei care isi pierde si transparenta; ingrosarea; dezlipirea unghiei de pe patul unghiei, ridicarea marginii; unghia devine sfaramicioasa. Aceste modificari apar la inceput lamarginea libera a unghiei si coboara spre baza ei putand cuprinde unghia in totalitate.

Complicatiile onicomicozei. Netratata, onicomicoza nu va trece niciodata de la sine iar prezenta ei constituie o permananta sursa de infectie pentru piele, pentru unghiile care nu au fost inca infectate si pentru persoanele din jur, mai ales pentru ceilalti membri ai familiei. Complicatiile, in special la diabetici si cei cu tulburari circulatorii periferice, pot fi grave datorita unor infectii bacteriene cum ar fi erizipelul, celulita. Onicomicoza determina si manifestari de ordin functional: jena sau chiar durere, mai ales in timpul mersului sau la simpla atingere a unghiei. Iata cateva remedii naturiste care combat ciupercile unghiilor

Otet de cidru de mere: se inmoaie zilnic zonele afectate intr-un amestec ce contine cel putin 50% otet si restul apa timp 30 de minute. Peroxid de hidrogen: se taie unghiile afectate cat mai scurt, se inmoaie o discheta de bumbac in aceasta substanta, se aplica direct pe zona in cauza si se lasa sa se usuce. Ulei de arbore de ceai: se pun cateva picaturi locul afectat, procedura repetandu-se de cel putin 3 ori pe zi. Tratamentele naturiste au si unele dezavantaje: remediaza simptomele infectiilor fungice insa fara a le vindeca, fiind posibila reaparitia acestora dupa incetarea tratamentului; necesita deseori mai multe aplicari si rezultatele apar dupa mai mult timp; pot usca sau irita pielea din jurul infectiei.

Prevenirea ciupercilor unghiilor. Usuca-ti degetele cat de repede poti dupa ce faci baie sau dus, deoarece umiditatea e mediul propice de dezvoltare a ciupercilor. Aeriseste-ti picioarele cu orice ocazie. (poarta incaltaminte cat mai lejera). Evita manusile cand temperaturile iti permit pentru ca degetele au nevoie de cat mai mult aer. Asigura-te ca salonul pentru unghii la care mergi dispune de toata masurile de igiena necesare. Astfel te expuni unui risc destul de ridicat la infectarea cu ciuperci.