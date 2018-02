Sportul meu favorit. De ce merită să vă apucați și voi de el

Vreau să menționez că mai toată viața mea nu am fost o fire sportivă. Ba dimpotrivă. M-am apucat de făcut mișcare după ce am împlinit 30 de ani pentru că nu mă simțeam bine din punct de vedere fizic. Sunt însă convinsă că nu există om căruia să nu-i placă un sport. Sunt atât de multe, sigur se găsește ceva care să inspire pe fiecare. Iar dacă faci ce-ți place, nu mai este o corvoadă.

Am fost fan al boxului încă de când eram foarte mică. Poate pentru că bunicul meu m-a dus la cinematograf de fiecare dată când mai apărea un film din seria Rocky. Și acum o revăd cu aceeași plăcere periodic. Și n-am trăit niciodată cu impresia că Muhammad Ali e vreun imam sau ceva. Poate și personalitatea lui carismatică m-a făcut să fiu tot mai atrasă de acest sport.

Iar când m-am apucat de făcut mișcare, imediat mi-am dorit să încerc și astfel de antrenamente. Și pentru că îmi place felul în care dezvoltă corpul. Și odată ce am început nu mi-a mai trecut prin cap să mă las. Ba chiar abia aștept ziua de antrenament. Am descoperit însă că am o motricitate naturală bună la picioare. Așa au început să-mi placă și alte stiluri, din seria MMA. Iată o demonstrație pe care am filmat-o împreună cu antrenorul meu.

În ultima perioadă sporturile de contact au devenit foarte populare printre vedete, inclusiv femei. Modelele de la Victoria Secret, de exemplu, mai toate practică genul ăsta de antrenament. Iată 5 motive pentru care vă recomand și vouă să încercați:

1. Nu strică să știi să te aperi

Măcar și de asta. Trăim într-o lume nebună iar femeile sunt văzute mereu drept cele mai facile victime fiind considerate slabe. Poate n-ar trebui să mai fie așa.

2. Te ajută să slăbești

Sunt antrenamente foarte solicitante. Într-o oră, poți arde între 500 și 1.000 de calorii, în funcție de intensitate. Chiar mai mult decât alergarea.

Citeste mai mult pe andreeasava.ro