Terapiile holistice - primul pas către un nou stil de viață

Cum putem să avem o viață mai sănătoasă? Să fim mai fericiți și mai productivi?



Este o intrebare la care incercam sa gasim raspunsul, dar exista multe activitati si multe moduri in care ne putem imbunatati stilul de viata, pentru a fi impliniti pe deplin, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. Iata cateva terapii holistice care ne pot fi de ajutor.

Meditatie

Cand practicam meditatia, experimentam un sentiment de calm si reusim sa devenim mai rabdatori, dar in acelasi timp se schimba modul in care functioneaza creierul. Se imbunatateste considerabil rapiditatea si modul in care luam decizii, iar simptomele legate de depresie si anxietate sunt reduse, pot chiar sa dispara complet, in unele cazuri.

Risc de orbire din cauza lentilelor de contact

Simptome ale ficatului bolnav și 3 rețete pentru detoxifierea acestuia

Meditatia de tip mindfulness

O abordare cognitiv-comportamentala ce se bazeaza pe constiinta plina sau o meditatie de tip mindfulness ne ajuta sa fim conectati la prezent. Percepem totul la...................

Citește mai departe AICI